Tunisie: La FTF réitère son soutien à Infantino pour un nouveau mandat

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Dans un communiqué publié ce vendredi 1er mai 2026, la Fédération Tunisienne de Football (FTF) a annoncé officiellement le renouvellement de son soutien à Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la tête de la FIFA, couvrant la période 2027-2031. Cette prise de position fait suite à l'annonce de la candidature de l'actuel président lors du congrès de la FIFA tenu à Vancouver le 30 avril dernier.

La Fédération justifie cet appui en soulignant les efforts constants d'Infantino pour le développement du football à l'échelle mondiale. Elle a également tenu à saluer son soutien continu aux initiatives de la FTF, notamment en ce qui concerne les projets d'infrastructures, la transformation digitale et la formation des compétences techniques et administratives.

Pour l'instance fédérale tunisienne, ce choix repose sur l'importance de la continuité. Selon elle, maintenir la direction actuelle est essentiel pour mener à bien les chantiers en cours et consolider l'évolution du football tant sur le plan national qu'international.

 

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