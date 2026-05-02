Algérie: Clap de fin pour Lassaad Dridi au CS Constantine

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le CS Constantine, pensionnaire de la première division algérienne, a officialisé ce jeudi 30 avril 2026 la fin de sa collaboration avec l'ensemble du staff technique de l'équipe première, dirigé par l'entraîneur tunisien Lassaad Dridi.

Dans une vidéo diffusée sur la page officielle du club, le directeur général par intérim, Tarek Arama, a précisé que cette séparation fait suite à l'élimination de l'équipe en demi-finale de la Coupe d'Algérie. Le 24 avril dernier, le club constantinois s'était en effet incliné à domicile face au CR Belouizdad sur le score de deux buts à trois.

La direction était entrée en négociations avec le technicien tunisien dès dimanche dernier afin d'aboutir à une rupture de contrat. Ces discussions ont finalement mené à un accord à l'amiable mercredi dernier. Tarek Arama a souligné que l'accession à la finale de la Coupe d'Algérie figurait parmi les objectifs majeurs fixés lors de l'engagement de Lassaad Dridi, un défi qui n'a malheureusement pas été relevé.

Pour rappel, Lassaad Dridi avait rejoint le banc du CS Constantine le 16 décembre 2025. Il laisse le club à la cinquième place du championnat national avec un total de 42 points.

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