Tunisie: Sousse - Le taux d'exécution des décisions municipales inférieur à 40%

Malgré une accélération des interventions, le bilan de l'assainissement de l'espace public à Sousse reste mitigé. Le taux d'exécution des décisions municipales relatives aux démolitions et à la lutte contre les atteintes au domaine public ne dépasse pas les 40 %. Un chiffre jugé largement insuffisant au regard des attentes locales.

Le volume des infractions recensées, qui oscille entre 700 et 900 dossiers, dépasse de loin la cadence actuelle des services municipaux. Cette situation impose un effort de mobilisation massif, tant au niveau du personnel que du matériel technique. Pourtant, la municipalité de Sousse n'est pas restée inactive puisqu'elle a doublé son rythme d'intervention pour atteindre aujourd'hui deux à trois opérations d'évacuation ou de démolition par semaine.

Le dossier des bâtiments menaçant ruine constitue une autre urgence majeure pour la ville. On dénombre environ 400 édifices vétustes, dont certains nécessitent une démolition totale tandis que d'autres requièrent des travaux de restauration et de consolidation. Ces dossiers sensibles sont actuellement traités au cas par cas par les services techniques.

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Afin de contraindre les propriétaires récalcitrants à agir, la municipalité de Sousse a franchi une étape supérieure. Elle a entamé des procédures de saisie sur les titres fonciers appartenant aux contrevenants qui n'ont pas encore régularisé leur situation juridique. Cette mesure de fermeté vise à débloquer des dossiers qui traînent parfois depuis plusieurs années.