Tunisie: Ministre des Affaires religieuses - 'Cette année, toutes les dispositions ont été prises pour garantir un pèlerinage réussi'

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a affirmé que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le plein succès du pèlerinage cette année. L'objectif est de permettre aux fidèles d'accomplir leurs rites dans les meilleures conditions, grâce notamment à un hébergement de qualité à proximité des Lieux Saints et à l'encadrement d'une mission composée des meilleurs experts, guides et cadres de santé du pays.

Clôturant les sessions de formation au Palais des Sports d'El Menzah, le ministre a souligné que le Hajj dépasse la simple dimension religieuse pour devenir un dossier national prioritaire. Selon un communiqué ministériel, cette opération bénéficie d'un suivi rigoureux de la part de la Présidence de la République, du Gouvernement et de l'ensemble des institutions de l'État impliquées dans son organisation.

Ahmed Bouhali s'est montré optimiste quant à la capacité de la Tunisie à élever encore le niveau de ses prestations et à remporter des distinctions internationales pour l'excellence de son organisation lors de ce grand rassemblement mondial.

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Ce dernier rassemblement a réuni les futurs pèlerins des gouvernorats de Tunis, l'Ariana, la Manouba et Bizerte. Après une formation théorique, les participants ont pu effectuer des simulations pratiques des rites essentiels, tels que le Tawaf, le Sa'y, la station à Arafat et le rituel de la lapidation.

Le succès de cet événement préparatoire repose sur une mobilisation interrégionale d'envergure. Outre les autorités locales et les cadres ministériels, plusieurs partenaires comme le Croissant-Rouge tunisien et l'association SOS Gammarth ont contribué à encadrer les pèlerins, aux côtés des prédicateurs et des équipes médicales mobilisées pour l'occasion.