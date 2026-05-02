Afrique Centrale: Brazzaville abritera en juin la première conférence sur la cybersécurité

Face à la cybermenace croissante dans la sous-région, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et le Salon international de la tech et de l'innovation technologique (Osiane) organiseront, en juin prochain à Brazzaville, la première conférence régionale des agences de cybersécurité d'Afrique centrale. Les deux structures ont paraphé, le 30 avril, un accord stratégique pour acter l'organisation conjointe de cet événement.

Les premières assises des agences de cybersécurité d'Afrique centrale se tiendront du 2 au 5 juin dans la ville capitale congolaise. Elles regrouperont les institutions spécialisées, les experts dans le domaine et les décideurs pour harmoniser les stratégies de répression, capables de contrer les cybermenaces grandissantes dans l'espace communautaire.

Ces assises permettront aussi de favoriser le partage d'expertises, de bonnes pratiques de répression de la cybermenace et d'accélérer la mise en place des mécanismes conjoints de défense numérique au sein des pays de la sous-région.

L'objectif étant de bâtir des systèmes d'information résilients, sécurisés, souverains et efficaces, capables d'assurer la meilleure protection des Etats-membres contre les attaques informatiques et numériques.

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S'exprimant à cet effet, le directeur général de l'Anssi, Conrad Onésime Oboulas Tsahat, a rappelé l'intérêt de cet accord, avant d'indiquer que la cybersécurité est devenue un pilier de souveraineté pour les Etats.

« La cybersécurité ne saurait être une option ni un simple enjeu technique. Elle est devenue un pilier fondamental de la souveraineté des États, de la résilience de nos institutions et de la confiance des citoyens dans les services numériques. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce protocole d'accord, qui trouve une résonance particulière dans la 10e édition du salon Osiane, événement incontournable de l'écosystème numérique de notre pays et de la sous-région », a-t-il souligné.

Se réjouissant du partenariat conclu, le président de l'organisation non gouvernementale (ONG) Pratic, Luc Missidimbazi, a fait savoir que cette collaboration avec l'Anssi fera d'Osiane une référence en Afrique. « C'est un honneur d'être aux côtés de l'Anssi pour un événement qui transcende nos frontières et permettra de structurer l'écosystème sous-régional. En nous faisant confiance pour co-organiser cette rencontre, vous offrez à Osiane l'opportunité de devenir une référence », a-t-il affirmé.

Pour rappel, l'Anssi est une structure étatique qui a pour missions, entre autres, de superviser et de coordonner la cybersécurité nationale, de gérer les incidents et menaces de sécurité et de répondre aux cyberattaques.

De même, elle promeut la collaboration entre les acteurs publics et privés, protège les infrastructures numériques nationales, renforce les capacités nationales de riposte aux cyberattaques, émet des alertes en la matière.

L'ONG Pratic, pour sa part, oeuvre au développement du numérique, de la technologie et de l'innovation en Afrique.