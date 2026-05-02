Congo-Brazzaville: Solidarité - L'école américaine du Plateau des 15 ans au chevet des personnes âgées

Les élèves de l'école américaine du Plateau des 15 ans, dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, Moungali, à travers la Fondation Génération espoir du pays, ont offert, le 30 avril, des vivres et non vivres aux pensionnaires de Kambissi, dans le 7e arrondissement, Mfilou.

Au total, soixante-dix élèves issus des classes du cycle primaire, du collège et de la seconde, accompagnés de leurs encadreurs, ont été sélectionnés pour effectuer une visite à la maison des seniors de Kambissi, une structure de la Fondation Congo Assistance qui a été représentée par la chargée des relations publiques, Annie Bidounga.

Selon le coordonnateur culturel, Abdon Borgia Leckiby, la visite avait pour objectif de « faire participer les élèves aux échanges intergénérationnels avec les aînés, de les écouter, et de chercher à comprendre comment ils ont vécu ».

« En sa qualité de promoteur de l'école américaine du Plateau des 15 ans, le président Roland Silvère Malonga a jugé utile de faire visiter les élèves cet hospice, afin qu'ils participent aux échanges intergénérationnels. Cette descente est le fruit du partenariat entre la Fondation Génération espoir du pays et la Fondation Congo Assistance », a expliqué Abdon Borgia Leckiby.

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Lors de la visite, les élèves, très émus, ont écouté attentivement les témoignages des personnes âgées. Ils ont exprimé leur joie d'avoir échangé pour la première fois avec ces personnes internées dans une maison de retraite. « Ces échanges illustrent la haute portée de cette rencontre entre les élèves et les pensionnaires de Kambissi », a indiqué le coordonnateur culturel.

Pendant la visite, hormis les échanges, les élèves ont offert des dons multiformes constitués des vivres et non vivres aux personnes âgées, en présence de Murielle Mpela, responsable à l'hospice des séniors. Cette initiative s'inscrit dans un cadre éducatif axé sur le partage, le respect des aînés et le vivre-ensemble.

« La maison des séniors de Kambissi étant une structure sous tutelle de la Fondation Congo Assistance, le promoteur de l'école américaine du Plateau des 15 ans a jugé bon d'accompagner cette organisation non gouvernementale, en apportant aux pensionnaires des dons en nature remis par la Fondation espoir du pays », a précisé Abdon Borgia Leckiby.

La Fondation Génération espoir du pays est l'émanation de l'école américaine du Plateau des 15 ans. Elle est portée par le Dr Roland Sylvère Malonga, son promoteur, qui l'a créée dans le but d'accompagner les élèves bacheliers pour l'obtention des visas d'étude aux Etats-Unis. Le deuxième objectif de la fondation est humanitaire.

C'est une école bilingue. Les cours sont dispensés en anglais et en français. Elle est la première au Congo à dispenser également les cours sur les droits de l'homme, les droits de l'enfant, l'éthique, la morale, grâce à son département d'éducation civique et morale.

Précisons que la Fondation Génération espoir du pays et la Fondation Congo Assistance que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, ont signé un accord de partenariat en 2024. Par cet accord, elles ont manifesté leur volonté de promouvoir les valeurs humaines portant sur la solidarité, le partage, la transmission, le respect, et les échanges citoyens.