Congo-Brazzaville: Action sociale - Globus allie salubrité et sport au service de la jeunesse

2 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

A l'occasion de la Journée internationale du travail, l'association internationale russe Globus a organisé, le 1er mai à Brazzaville, en partenariat avec le mouvement L'avenir du Congo et le réseau social Afri, un mini tournoi de football couplé à une activité environnementale dans le cinquième arrondissement, Ouenzé.

La journée a débuté par une activité de nettoyage des espaces environnants et du terrain de football situé au lycée de la Révolution. Les organisateurs ont décrit cet acte de salubrité comme étant le symbole même de la responsabilité environnementale portée par la jeunesse.

Une fois le terrain dégagé, la compétition a pris le relais dans une atmosphère amicale et fraternelle. Elle a rassemblé quatre équipes composées des militants du mouvement L'avenir du Congo, de l'association Globus, de la ligue des diplômés congolais des universités russes et des jeunes résidant dans tous les quartiers de Brazzaville.

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Au terme du tournoi, c'est l'équipe du mouvement L'avenir du Congo qui a remporté la coupe en s'imposant aux tirs au but face à l'équipe de Globus. Les vainqueurs ont reçu leurs prix et souvenirs, symbolisant cette mobilisation collective. « C'est toujours un bon moment, partager ce genre d'efforts pour nous les jeunes. C'est assez important. On exhorte aussi qu'ils continuent encore à éveiller dans ce sens-là. Et c'est la meilleure des choses », a déclaré le capitaine de l'équipe gagnante à l'endroit des organisateurs.

Pour le représentant de Globus, Maksim Abramovski, le résultat sportif reste secondaire face à la portée de l'événement. « Le combat a été remporté par le meilleur, c'est une tradition très agréable que nous allons continuer à perpétuer », a-t-il souligné, réaffirmant son optimisme quant à l'amélioration de la vie au Congo.

Ce rassemblement illustre la montée du mouvement L'avenir du Congo, qui s'appuie désormais sur un réseau de plus de 5 000 activistes à travers les quinze départements. Avec plus de 600 actions de solidarité réalisées depuis décembre 2025, le mouvement et son partenaire Globus confirment leur rôle d'acteurs majeurs du renforcement des infrastructures sociales et du soutien à la jeunesse congolaise.

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