Congo-Brazzaville: Formation - Les administrateurs d'académies et centres de formation de football au Congo édifiés sur leur rôle

L'atelier consacré aux administrateurs d'académies et centres de formation de football organisé par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac), en partenariat avec la Fédération congolaise de football (Fécofoot), a été clôturé le 1er mai. Le festival Grassroots ayant regroupé plus de 150 enfants (Filles et garçons) à Ignié a permis de lier la théorie à la pratique.

La Fécofoot a été la première à expérimenter la session de formation proposée par l'Uniffac« afin que ceux qui s'occupent des académies de nos jeunes puissent avoir la méthodologie, le contenu nécessaire afin de mieux gérer leurs académies et centres de formation », a expliqué Hassan Bala Korei, directeur exécutif de cette union des fédérations de football de la sous-région.

L'expérience acquise au Congo par l'organisation de cet atelier va motiver l'Uniffac à l'étendre dans les autres fédérations de la sous région. Elle œuvre, en effet, pour le développements et la promotion du football en Afrique centrale en étroite collaboration avec la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération internationale de football association (Fifa).

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Cet atelier visait à renforcer les capacités des responsables d'académies et du programme Grassroots afin d'améliorer la détection, la formation et le développement des jeunes talents, dans un cadre structuré et durable et s'aligner aux standards de la CAF-Fifa.

Structurer un écosystème national de développement du football, mettre en place un système efficace de détection et de développement des talents, améliorer la gouvernance et la performance organisationnelle puis structurer efficacement une académie ou un centre de formation et identifier les facteurs clés de succès en Afrique font partie des objectifs à atteindre.

Durant trois jours, les administrateurs d'une quarantaine d'académies et centres de formation ont abordé les axes essentiels pour le développement du football au Congo. Etienne Sokeng, l'expert Fifa régional, a insisté sur le football de base qui constitue le fondement de tout système solide, insistant sur la structuration et l'organisation des académies. Il a également démontré comment la détection des talents nécessite méthode et suivi, précisant que « les compétitions doivent être adaptées à l'âge et aux objectifs de formation ».

Il n'a pas non plus perdu de vue la gouvernance, indispensable pour garantir la cohérence et l'efficacité, soulignant, par ailleurs, que les indicateurs de performances et les plans d'actions « sont essentiels pour assurer un développement durable ».

« Il est question de transformer ce que nous avons appris en plan d'actions et mise en oeuvre », a recommandé Etienne Sockeng. « Soyez en sûr que nous ferons bon usage dans nos académies et centres de formation », ont assuré les participants. La Fécofoot, quant à elle, « reste fermement engagée à accompagner cette dynamique, à renforcer les capacités des différents acteurs et à mettre en place un cadre structuré efficace et pérenne pour le développement du football à la base », a déclaré Henri Endzanga, président par intérim de la Fécofoot.

Ces moments de refléxion et d'échange, a reconnu Louis Batoumeni, secretaire général par intérim de la Fécofoot, ont permis de mettre en lumière les enjeux majeurs liés à la formation des jeunes talents, « véritable pierre angulaire de développement de notre football ».