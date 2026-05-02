Afrique: La CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda aura lieu du 19 juin au 17 juillet

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, samedi 2 mai 2026, les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football. Le tournoi continental, programmé pour la première fois dans trois pays - Kenya, Tanzanie et Ouganda -, commencera le 19 juin 2027 et s'achèvera avec la finale prévue le 17 juillet 2027.

« La CAF communiquera ultérieurement le pays hôte du match d'ouverture ainsi que celui de la finale », est-il précisé dans le communiqué.

En février, la CAF avait démenti des informations de presse indiquant que la compétition pourrait être reportée à 2028, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie n'étant pas encore prêts à l'accueillir. L'institution persiste et signe, ce 2 mai, en annonçant les dates de la grande compétition africaine.

« Nous avons beaucoup oeuvré pour que la CAN se tienne en Afrique de l'Est, et notre engagement reste intact. Je suis convaincu que nous organiserons une CAN très réussie dans ces trois pays » , avait alors assuré le président de la CAF Patrice Motsepe, lors d'une conférence de presse en Tanzanie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nicholas Musonye, président du Comité d'organisation kényan, avait déclaré à l'AFP que ce report serait « bénéfique » pour le Kenya - où des élections législatives et présidentielle doivent se tenir un mois après la compétition - compte tenu du «climat tendu» qui règne autour de ces scrutins.

Cette édition de la CAN, la première organisée par trois pays, doit marquer le retour de la compétition en Afrique de l'Est pour la première fois depuis l'édition de 1976 en Ethiopie.