Cote d'Ivoire: Avec Youssou N'Dour et Fatoumata Diawara, le Femua offre une soirée iconique au public

Une bouffée d'oxygène est venue d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne plongée dans la 18e édition du Femua. La première grande soirée du festival des musiques d'Anoumba s'est tenue, vendredi 1er mai, et s'est prolongée tard dans la nuit. Une nuit marquée par les concerts de deux icones de la musique du continent africain : la Malienne Fatoumata Diawara et le Sénégalais Youssou N'dour.

Ambiance festive et hypnotique. Puissante, volcanique, Fatoumata Diawara a transporté l'immense foule du Femua dans sa transe universelle. La chanteuse malienne, grande voix du Wassoulou, maitresse du funk est aussi venue porter ses valeurs.

« On doit penser à cette énergie qui nous unit. Il y a des combats beaucoup plus essentiels que celui de s'entretuer pour rien, pour pas grand-chose, parce qu'on est en train de perdre notre temps. Notre différence, on ne peut pas la changer. On doit l'embrasser et construire ce monde ensemble parce que la planète, elle souffre », a-t-elle rappelé.

Une autre icone a bercé le public. D'une élégance rare, Youssou N'dour, maître de la scène, maître de la fête.

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Le roi du mbalax et sa voix, unique, pour un premier concert au Femua et un message universel qui restera dans les mémoires : « Nous, on sait que la musique, c'est faire plaisir aux gens mais nous savons aussi que derrière, c'est une arme que l'on peut utiliser. On raconte nos sociétés, on lance des messages : aimez-vous ; soyez en paix ; parler des choses positives... »

Pour cette première soirée d'anthologie, le Femua a, une fois de plus, rappelé que dans un monde divisé, la musique rassemble.

« On lance des messages »

Pour la première fois, Youssou N'Dour, la star sénégalaise, a fait entendre sa musique au Femua, l'occasion d'évoquer sa vision du monde et sa relation avec la ville d'Abidjan qui était au coeur de la production musicale africaine dans les années 70.

Je pense qu'on nous a inculqué aussi des valeurs. Ces valeurs-là font que nous pensons, qu'à la fin de la journée, tout revient à l'humain ; tout revient à la table où les gens se parlent parce que l'arbre à palabres, pour nous, cela a toujours été le symbole que cimente notre société. Donc, parlez-vous, écoutez-vous, ayez de la capacité d'écoute... Je parle d'une manière générale pour que ce monde-là ne bascule pas encore plus.

Quand Youssou N'Dour fait entendre sa musique au Femua...