Cameroun: Comment le tandem Camusat-MTN relève le défi d'une connectivité stable et durable à Douala

Un site télécom TWESCO de nouvelle génération a été inauguré à Japoma dans le 3e arrondissement de Douala. Fruit d'un partenariat entre Le Groupe Camusat et MTN Cameroon, il assure une connectivité stable et durable.

A MTN Cameroon, on confesse avec un zeste de satisfaction qu'il s'agit d' « une étape importante dans le déploiement d'infrastructures numériques durables et intégrées dans la région » Il était temps et opportun en cette saison ou les délestages sont le quotidien des abonnés, ce nouvel équipement vient pallier aux manque d'énergie électrique dont la conséquence principale est l'arrêt de connectivité.

Aussi, cette solution alternative a été conçue pour « répondre à la croissance des besoins en données et en couverture réseau, le modèle TWESCO permet à MTN d'étendre plus efficacement son empreinte tout en améliorant la performance énergétique et en réduisant l'impact environnemental. Cette initiative contribue directement au développement d'écosystèmes numériques inclusifs et résilients au Cameroun ».

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Cette infrastructure de nouvelle génération s'étend sur une superficie de 197 M2 avec un pylône de 30 mètres assure une connectivité stable en raison de ses antennes hautes et dirigées vers des zones bien ciblées. Cette connectivité est durable grâce à ses sources d'énergie que sont l'énergie solaire, l'énergie électrique Eneo et le générateur.

Toutes ces sources d'énergie prennent le relai et constituent une solution concrète au problème de délestages. Mais aussi de préservation de l'environnement, un modèle pleinement intégré et de long terme, combinant financement, déploiement et exploitation afin de fournir des solutions de connectivité fiables, évolutives et à plus faible empreinte carbone.

Bien plus, À travers cette collaboration, Camusat et MTN Cameroon réaffirment leur ambition commune d'accélérer l'inclusion numérique tout en accompagnant la transition vers des infrastructures télécoms plus durables en Afrique.

Pour Le CEO de MTN Cameroon, Wanda Matandela, « Le modèle TWESCO soutient notre ambition de connecter davantage de communautés plus rapidement et de manière plus durable, en faisant de l'accès au numérique un puissant levier d'inclusion et de croissance économique au Cameroun. Il s'inscrit pleinement dans notre vision d'un développement numérique responsable, au service des populations, des entreprises et des territoires, tout en réduisant notre empreinte environnementale. ».

Le modèle TWESCO s'inscrit pleinement dans les engagements ESG du Groupe Camusat, en mettant l'accent sur la décarbonation, l'efficacité énergétique et la performance à long terme des infrastructures, tout en permettant aux opérateurs de répondre à la croissance des besoins en connectivité de manière responsable et optimisée sur le plan économique.

Ce qui a fait dire à Richard Thomas, CEO du Groupe Camusat qu'« Avec TWESCO, nous alignons investissement, expertise opérationnelle et performance de long terme afin d'accélérer la connectivité tout en générant un impact environnemental et social mesurable. Nous sommes fiers de collaborer avec MTN sur ce projet structurant au Cameroun. »