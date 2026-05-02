Ile Maurice: Xavion au terme d'une course tactique

2 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Naseeb Koreeawa

Le coursier de l'écurie Foo Kune, Xavion, n'est pas venu avec la fleur au fusil dans la Noble Salute Soho Benevolent Cup, une course listed disputée ce samedi 2 mai. Et ce, même s'il ne partait pas avec l'étendard de favori.

En l'absence d'un véritable front runner, il a pris le train à son compte avant de résister facilement au retour de son compagnon d'écurie, le nouveau Tamarisk Tree. Une victoire dont le mérite revient en grande partie au jockey brésilien Ivaldo Santana, auteur d'une belle monte.

Si l'écurie Foo Kune a brillé dans la course principale, cette deuxième réunion a toutefois été dominée par l'écurie Gujadhur et son jockey sud-africain Raymond Danielson, auteur d'un quadruplé. Ce brillant récital a débuté avec Diamond Days (1re course). Ce coursier s'est imposé dans un joli style, laissant entrevoir d'autres victoires. The Centurion (2e course), Crescent (5e course) et Zoomie (7e course) ont tour à tour brillé pour le plus grand bonheur des fans de l'écurie Gujadhur.

La favorite Warbird (Van Niekerk) a justifié toute la confiance placée en elle dans la troisième course. À l'image de Warbird, un autre favori, Superior Force (Santana), a confirmé son statut de grandissime favori.

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La course de clôture a, en revanche, été remportée par un outsider, Cider House Rules (Corrales). Ce coursier a pris la mesure de Cliff Swallow pour débloquer le compteur de l'écurie Daby ainsi que celui du jockey panaméen.

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