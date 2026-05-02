Ile Maurice: Un motocycliste de 70 ans perd la vie dans une collision avec un autobus

Un dramatique accident de la route s'est produit le 1eᣴ mai 2026, vers 12 h 00, au rond-point de Plaine Magnien, à proximité de La Grotte Lane. Le bilan est lourd : un motocycliste âgé de 70 ans a perdu la vie.

Selon les premières informations, la collision a impliqué un autobus, conduit par un jeune homme de 22 ans domicilié à Plaine-Magnien, et une motocyclette pilotée par Michel Jean Désiré Joson, pensionné, résidant à Gilbert Josan Street, à Eau-Coulée.

À l'arrivée des secours, la victime était grièvement blessée et gisait sur la chaussée. Les équipes du SAMU, sous la supervision du médecin de service, n'ont pu que constater le décès sur place.

Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. Un périmètre de sécurité a immédiatement été établi par les forces de l'ordre afin de faciliter les vérifications.

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Les deux véhicules impliqués ont été endommagés et conduits au poste de police de Plaine-Magnien pour les besoins de l'enquête. Le conducteur de l'autobus a été entendu et soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il a néanmoins été placé en détention au poste de police de Blue-Bay sur ordre des autorités.

Les premières constatations indiquent que les feux de signalisation du rond-point étaient hors service au moment de l'accident. Aucun témoin indépendant ne s'est pour l'instant manifesté.

Des images issues des caméras du système Safe City ont été récupérées et sont actuellement en cours d'analyse afin de mieux comprendre les circonstances du drame.

Une autopsie a été pratiquée à 17 h 00 par le Principal Police Medical Officer (PPMO), en présence d'un officier de police. Elle a conclu que le décès est dû à un choc consécutif à de multiples blessures. Le corps a ensuite été remis à la famille.

Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur cet accident mortel.