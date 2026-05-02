Ile Maurice: Le ministre Reza Uteem met en avant le rôle des travailleurs et annonce des réformes à venir

À l'occasion de la Fête du Travail, le ministre du Travail, Reza Uteem, a mis en avant le rôle central des travailleurs dans la vie du pays. Il a salué l'engagement quotidien de ceux de Maurice, Rodrigues et Agaléga, qui contribuent à faire tourner l'économie tout en assurant le bien-être de leurs familles. Le ministre a aussi tenu à rappeler le combat des syndicats, acteurs clés dans la défense des droits et des conditions de travail au fil des années.

Bilan à l'appui, il affirme que son ministère a traité plus de 48 000 plaintes depuis son arrivée, avec à la clé plus d'un milliard de roupies récupérées pour des employés lésés. Dans la foulée, une nouvelle étape a été franchie avec le lancement de Labour Connect, une plateforme numérique appelée à simplifier les démarches.

L'objectif est de permettre aux travailleurs de déposer leurs plaintes en ligne, de suivre l'évolution des enquêtes et d'éviter les lenteurs administratives, même en cas d'absence d'un officier en charge du dossier.

Le ministre est également revenu sur les Assises de l'Emploi et du Travail, organisées l'an dernier, au cours desquelles plusieurs pistes de réforme ont été évoquées. Ces propositions sont actuellement à l'étude au niveau du National Tripartite Council.

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Parmi les changements envisagés figurent une révision de la définition du terme «travailleur» dans le Workers' Rights Act, avec une extension aux salariés percevant plus de 50 000 roupies par mois, ainsi que des ajustements concernant le télétravail et les horaires flexibles, devenus incontournables dans le monde du travail actuel.