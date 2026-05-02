Ile Maurice: Le ministre Reza Uteem met en avant le rôle des travailleurs et annonce des réformes à venir

2 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

À l'occasion de la Fête du Travail, le ministre du Travail, Reza Uteem, a mis en avant le rôle central des travailleurs dans la vie du pays. Il a salué l'engagement quotidien de ceux de Maurice, Rodrigues et Agaléga, qui contribuent à faire tourner l'économie tout en assurant le bien-être de leurs familles. Le ministre a aussi tenu à rappeler le combat des syndicats, acteurs clés dans la défense des droits et des conditions de travail au fil des années.

Bilan à l'appui, il affirme que son ministère a traité plus de 48 000 plaintes depuis son arrivée, avec à la clé plus d'un milliard de roupies récupérées pour des employés lésés. Dans la foulée, une nouvelle étape a été franchie avec le lancement de Labour Connect, une plateforme numérique appelée à simplifier les démarches.

L'objectif est de permettre aux travailleurs de déposer leurs plaintes en ligne, de suivre l'évolution des enquêtes et d'éviter les lenteurs administratives, même en cas d'absence d'un officier en charge du dossier.

Le ministre est également revenu sur les Assises de l'Emploi et du Travail, organisées l'an dernier, au cours desquelles plusieurs pistes de réforme ont été évoquées. Ces propositions sont actuellement à l'étude au niveau du National Tripartite Council.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les changements envisagés figurent une révision de la définition du terme «travailleur» dans le Workers' Rights Act, avec une extension aux salariés percevant plus de 50 000 roupies par mois, ainsi que des ajustements concernant le télétravail et les horaires flexibles, devenus incontournables dans le monde du travail actuel.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.