Ile Maurice: Un enfant intoxiqué après avoir bu une eau suspecte

Un incident troublant impliquant un nourrisson s'est produit le 1eᣴ mai 2026 à Grand-Baie, suscitant l'inquiétude des autorités sanitaires et policières.

Aux alentours de 19 h 50, une fillette âgée de 20 mois a été transportée en urgence à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam de Pamplemousses par la police, en compagnie de ses parents. Selon les premiers éléments recueillis, l'enfant aurait présenté des signes de suffocation peu après avoir consommé de l'eau provenant d'une bouteille achetée plus tôt dans la journée dans une boutique de Camp L'Amour.

Le père de l'enfant a expliqué aux enquêteurs avoir acheté une bouteille d'eau d'un litre et demi avant d'en donner à boire à sa fille. Peu après l'ingestion, l'enfant aurait présenté des difficultés respiratoires. En examinant la bouteille, les parents auraient constaté une forte odeur d'alcool émanant du liquide.

La bouteille suspecte a été sécurisée par la police à titre de pièce à conviction. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, l'enfant a pu regagner son domicile. Son état de santé est jugé stable.

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Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident. À ce stade, il a été établi que la boutique où la bouteille a été achetée n'est pas équipée de caméras de surveillance. Les autorités devront notamment vérifier l'origine du produit.