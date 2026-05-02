Ile Maurice: Paul Bérenger propose un nouveau nom - «Fron Militan Progresis»

Le processus de structuration d'une nouvelle formation politique prend forme. Le nom de «Fron Militan Progresis» a été proposé par Paul Bérenger à l'issue d'une réunion tenue ce samedi à la rue Ambrose, à Rose-Hill, avec les représentants des 20 circonscriptions. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche d'organisation interne visant à poser les bases du futur mouvement, en attendant sa structuration officielle.

Le congrès fondateur est déjà fixé. Il se tiendra samedi prochain à 14 h 30, dans la salle des fêtes de la municipalité de Vacoas. Cette étape marquera le lancement formel du processus de structuration, avec la mise en place progressive des instances du mouvement.

Selon les indications fournies, les organisateurs se donnent un délai de trois mois pour constituer une véritable assemblée de délégués. Ces derniers seront désignés par les 20 circonscriptions, avant l'ouverture de débats internes et la prise de décisions nécessaires à la consolidation du mouvement.

«Nous nous donnons trois mois pour sa création, mais il se peut qu'il soit prêt avant aussi», a indiqué Paul Bérenger, précisant que la rencontre de samedi prochain sera présidée par Daniella Bastien.

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Sur le plan symbolique, un logo est également à l'étude. La proposition actuelle représente deux avant-bras levés en signe de solidarité, et non des poignées de main. Les responsables souhaitent ainsi éviter toute ambiguïté ou confusion.

Cette précision intervient dans un contexte de réactions observées dans l'espace public, notamment du côté de Linion Moris, dont le symbole repose sur une poignée de main. Le chantier politique se poursuit donc, entre organisation, symbolique et mise en place progressive des structures du futur mouvement.