Congo-Kinshasa: La cité de Kaniama Kasese dotée d'un hôpital ultramoderne de 85 lits

2 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La cité de Kaniama Kasese, dans la province du Haut-Lomami, est dotée d'un hôpital ultramoderne de 85 lits, dont trois chambres VIP. L'infrastructure a été mise en service il y a quelques jours afin d'améliorer l'accès aux soins de santé pour la population locale.

Construit par des ex-kulunas reconvertis en bâtisseurs de la nation, cet ouvrage a été équipé par la Fondation LONA.

Baptisé « Hôpital Denise Nyakeru Tshisekedi », l'établissement s'impose désormais comme l'un des centres hospitaliers les mieux équipés de la province du Haut-Lomami.

L'hôpital comprend plusieurs services, notamment : la maternité, l'hospitalisation, la médecine interne, la chirurgie, la radiologie, l'échographie scanner

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Ces services visent à répondre efficacement aux besoins de la population et de permettre des soins de précision.

Il dispose également de deux blocs opératoires modernes et de trois laboratoires à capacités renforcées, destinés à garantir des diagnostics fiables et rapides.

Initialement conçu pour les bâtisseurs, l'hôpital est ouvert à l'ensemble de la population congolaise, renforçant ainsi l'offre de soins dans cette partie du pays.

La réalisation de ce projet a bénéficié de l'encadrement et de la supervision du commandant du Service national, le général Jean-Pierre Kasongo Kabwik.

A proximité de cet ouvrage sanitaire, les bâtisseurs ont également érigé une cité moderne, dénommée « Cité moderne Mandala ». Celle-ci comprend 24 appartements, 72 chambres équipées, une vaste salle de réunions, un bureau du Chef de l'État ainsi qu'un restaurant.

Ce complexe est destiné à accueillir de grandes rencontres nationales, telles que les Conseils des ministres, les Conférences des gouverneurs et d'autres événements officiels d'envergure.

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