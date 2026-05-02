Congo-Kinshasa: PDL-145 T - Au moins 97 % des travaux réalisés en trois ans à Lukula

Environ 97 % des travaux ont été réalisés en trois ans dans le cadre du Programme de développement local de 145 territoires (PDL-145 T) à Lukula, dans la province du Kongo Central.

L'administrateur du territoire, Damas Diakanua, indique que les travaux de construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs sont presque achevés, à la grande satisfaction des bénéficiaires.

« J'ai quitté Manterne jusqu'à Lukula en quelques minutes, alors qu'auparavant ce trajet pouvait prendre une heure trente à une heure quarante. Nous sommes très reconnaissants, car nous avons bénéficié d'un bâtiment administratif du territoire, de quatre centres de santé et de quatre écoles. Le projet est réalisé à près de 96 à 97 % », a-t-il souligné.

Ces infrastructures offrent une nouvelle image au territoire de Lukula.

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Les parents se disent soulagés de voir leurs enfants étudier désormais dans des conditions plus décentes.

Dans le même esprit, le responsable de l'éducation de la sous-division Lukula 1 se félicite des progrès réalisés grâce aux nouvelles infrastructures scolaires.

« Dans ma sous-division, nous avons deux écoles construites : une à Lukula centre et une autre à Makungulengi, dans le secteur de Kakongo. À Lukula 2, trois écoles ont également été construites. Ce sont des projets à impact réellement visible, puisque ces salles de classe servent effectivement aux enfants », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, la réhabilitation de la Route nationale n°12, reliant Lukula aux principales agglomérations de la province, est jugée d'une importance capitale pour la population locale.

Cette route facilite l'accès aux centres de santé, aux écoles et aux marchés, contribuant ainsi au désenclavement et au développement socio-économique du territoire.