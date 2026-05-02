Congo-Kinshasa: Au moins 50 000 PVH ciblées dans un projet de renforcement de résilience en Ituri

Un projet de résilience vise au moins 50 000 personnes vivant avec handicap dans la province de l'Ituri

A l'initiative de la Division provinciale des PVH, ce programme, présenté jeudi 30 avril dernier vise à garantir l'intégrité physique et la dignité de bénéficiaires répartis dans les cinq territoires de l'Ituri.

Cette structure veut les rendre utiles à elles-mêmes et à la société et renforcer la résilience de ces personnes en renonçant à la mendicité.

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Selon la Division provinciale de personnes vivant avec handicap, les violences armées ont accru le nombre de personnes handicapées et de personnes déplacées qui sont dans un état d'extrême vulnérabilité.

Ce plan vise donc l'autonomisation de ces personnes qui dépendent de la mendicité et des dons en apprenant divers métiers.

Cette structure étatique sollicite l'appui du gouvernement provincial et de ses partenaires pour la réussite de ce projet qui vise à transformer le handicap en force de développement.

« C'est un plan d'abord qui a la vocation provinciale. Les autres partenaires, ce sont notamment les ONG internationales, les agences des nations unies, les multilatéraux qui peuvent intervenir pour le développement de ce plan ici », a déclaré le facilitateur de ce projet, Patient Alema.

De son côté, la représentante du gouverneur de l'Ituri tire la sonnette d'alarme face aux discriminations persistantes de ces personnes.

Elle appelle à une meilleure représentation de ces personnes dans tous les secteurs de la vie sociale et institutionnelle.

« On va parler de l'inclusivité, les personnes vivant avec handicaps doivent être partout représentés. Ici nous voulons décrier la discrimination, et les encourager à s'autonomiser afin d'être bénéfique pour soi-même, sa famille et aussi pour la communauté », a souligné Claudine Nzeni.

Environ 85% de personnes vivant avec handicap dépendent encore de la mendicité et des dons en Ituri.