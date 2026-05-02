Congo-Kinshasa: Au moins 50 000 PVH ciblées dans un projet de renforcement de résilience en Ituri

2 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un projet de résilience vise au moins 50 000 personnes vivant avec handicap dans la province de l'Ituri

A l'initiative de la Division provinciale des PVH, ce programme, présenté jeudi 30 avril dernier vise à garantir l'intégrité physique et la dignité de bénéficiaires répartis dans les cinq territoires de l'Ituri.

Cette structure veut les rendre utiles à elles-mêmes et à la société et renforcer la résilience de ces personnes en renonçant à la mendicité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la Division provinciale de personnes vivant avec handicap, les violences armées ont accru le nombre de personnes handicapées et de personnes déplacées qui sont dans un état d'extrême vulnérabilité.

Ce plan vise donc l'autonomisation de ces personnes qui dépendent de la mendicité et des dons en apprenant divers métiers.

Cette structure étatique sollicite l'appui du gouvernement provincial et de ses partenaires pour la réussite de ce projet qui vise à transformer le handicap en force de développement.

« C'est un plan d'abord qui a la vocation provinciale. Les autres partenaires, ce sont notamment les ONG internationales, les agences des nations unies, les multilatéraux qui peuvent intervenir pour le développement de ce plan ici », a déclaré le facilitateur de ce projet, Patient Alema.

De son côté, la représentante du gouverneur de l'Ituri tire la sonnette d'alarme face aux discriminations persistantes de ces personnes.

Elle appelle à une meilleure représentation de ces personnes dans tous les secteurs de la vie sociale et institutionnelle.

« On va parler de l'inclusivité, les personnes vivant avec handicaps doivent être partout représentés. Ici nous voulons décrier la discrimination, et les encourager à s'autonomiser afin d'être bénéfique pour soi-même, sa famille et aussi pour la communauté », a souligné Claudine Nzeni.

Environ 85% de personnes vivant avec handicap dépendent encore de la mendicité et des dons en Ituri.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.