Congo-Kinshasa: Election à la FECOFA - 3 listes de candidatures provisoirement recevables sur les 9 réceptionnées

La Commission électorale de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) n'a retenu que trois listes de candidatures sur les neuf reçues pour l'élection à la tête de l'instance faîtière du football congolais.

L'information est contenue dans un communiqué parvenu ce samedi 2 mai à Radio Okapi. Selon ce document, seules les candidatures ayant présenté des dossiers conformes aux exigences statutaires ont été jugées provisoirement recevables.

Candidatures provisoirement recevables

Bosco Mwehu

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Jean-Didier Massamba

Véron Mosengo

Candidatures provisoirement irrecevables

Les six autres listes ont été rejetées à titre provisoire. Il s'agit de : Aziz Makukula, Didier Massamba, Kevin Issa, Max Mayaka, Patrice-Rainier Mangenda, Shabani Nonda

Selon la Commission électorale, ces candidatures ont été recalées pour plusieurs motifs, notamment : le non-respect des critères d'éligibilité établis par l'article 37 des statuts de la FECOFA ; l'absence de candidatures féminines valides, en violation de l'article 30.4 des mêmes statuts.

La Commission précise que les recours éventuels contre ses décisions ne peuvent être introduits que devant la Commission de recours électoral, ce qui exclut tout appel auprès d'autres instances nationales, y compris gouvernementales.

Composition du corps électoral

Conformément à l'article 26 des nouveaux statuts de la FECOFA, relatif aux délégués et au vote, l'Assemblée générale élective est composée de 68 membres, soit 68 votants, répartis comme suit :

Clubs : 32 votants

Ligues provinciales : 22 votants

Ligues nationales : 6 votants

Associations reconnues par la FECOFA : 8 votants

La publication de la liste définitive des candidats est prévue pour le 11 mai, tandis que le scrutin se tiendra le 20 mai prochain.