Guinée: Simandou - Derrière les milliards, la colère silencieuse des travailleurs éclate à Kérouané

2 Mai 2026
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Le symbole est fort. Le 1er mai, journée mondiale dédiée aux travailleurs, ceux de Baowu Consortium Simandou ont choisi de sortir de l'ombre pour crier leur ras-le-bol. À Kérouané, coeur stratégique du projet Simandou, la contestation sociale prend une ampleur révélatrice d'un malaise structurel.

Car au-delà d'une simple revendication salariale, c'est toute la question de l'application effective des normes sociales dans le secteur extractif guinéen qui est posée. La convention collective entrée en vigueur en août 2025 devait marquer un tournant : salaires revalorisés, droits renforcés, conditions améliorées. Mais pour les travailleurs, ces promesses restent largement théoriques.

Le mémorandum adressé par les syndicats met en lumière des problématiques récurrentes: précarité des contrats, logements inadaptés, accès limité aux soins, et dispositifs de sécurité parfois insuffisants. À cela s'ajoute un sentiment d'injustice face à certains licenciements jugés abusifs.

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En filigrane, une inquiétude plus large se dessine: celle d'un développement économique qui ne profiterait pas équitablement à ceux qui en sont les premiers acteurs. Alors que Simandou est présenté comme un levier majeur de croissance pour la Guinée, les travailleurs rappellent que la réussite d'un tel projet ne peut se faire au détriment de leur dignité.

Les syndicats insistent ainsi sur la nécessité d'un dialogue social structuré et durable, condition essentielle pour prévenir les conflits et instaurer un climat de confiance. Sans cela, préviennent-ils, les tensions actuelles pourraient s'aggraver.

L'absence de réaction officielle de la direction, pour l'instant, laisse planer une incertitude. Mais une chose est sûre: la crise de Kérouané dépasse le cadre d'une simple entreprise. Elle interroge le modèle de développement minier du pays et la capacité des autorités à garantir un équilibre entre investissements massifs et justice sociale.

Dans un contexte où Simandou incarne les espoirs économiques de toute une nation, la voix des travailleurs vient rappeler une réalité fondamentale: aucune croissance durable ne peut se construire sans respect des droits humains et sociaux.

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