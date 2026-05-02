Sénégal: Une image du président Faye sortie de son contexte d'origine

Une image largement diffusée sur WhatsApp et Facebook ce samedi matin, présentée comme illustrant une prétendue inquiétude de Sénégalais au sujet de la "santé mentale" du président de la République Bassirou Diomaye Faye, est sortie de son contexte d'origine.

La photographie en circulation a été prise vendredi au palais de la République, lors de la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au chef de l'État, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs.

Elle a été extraite d'une vidéo de cette cérémonie, avant d'être réutilisé dans un autre contexte de manipulation de l'information.

Un habillage attribué à tort à un média international

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Sur plusieurs plateformes, notamment WhatsApp et Facebook, cette image a été reprise avec une présentation visuelle laissant croire à une publication de France 24. La capture d'écran est accompagnée d'un titre suggérant que des Sénégalais s'inquiéteraient de la "santé mentale" du chef de l'État dans un niveau de langue qui s'éloigne des pratiques du média cité.

Le visuel a été partagé avec des commentaires par moments moqueurs ou déplacés.

Plusieurs éléments visuels et éditoriaux tendent à accréditer l'hypothèse d'un détournement. Des incohérences apparaissent dans la mise en page, avec notamment un mélange de langues dans les bandeaux, ainsi qu'une typographie et une organisation graphique qui ne correspondent pas aux standards habituellement observés sur les contenus de France 24, selon plusieurs observateurs.

Aucune publication de cette nature n'a été retrouvée sur les plateformes officielles de France 24. En outre, la dernière publication consacrée au Sénégal et accessible sur le site internet du média d'informations en continus remonte au mardi 28 avril, à propos de l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi portant réforme du code électoral.

La diffusion de ce type de visuel illustre un procédé de manipulation consistant à détourner des images authentiques pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles montrent réellement.