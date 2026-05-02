Sénégal: À Podor, des enseignants et des formateurs dénoncent les 'lenteurs administratives'

2 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Podor — La Coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal (CDEFS) a dénoncé, vendredi, à Podor (nord), les "lenteurs administratives" relatives à la gestion de leur carrière et à la satisfaction de leurs revendications.

Les membres de la CDEFS ont remis au préfet de Podor un cahier de revendications, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

"Le document transmis aux autorités met l'accent sur les retards administratifs jugés persistants et préjudiciables aux enseignants de la zone", a dit le secrétaire général de la section locale du CDEFS, Mansour Ndiaye.

L'inexistence de certains services administratifs à Podor oblige les enseignants à se déplacer vers d'autres collectivités territoriales en vue du traitement de leurs dossiers, ce qui "rallonge considérablement les délais et complique les procédures", a-t-il déploré.

"Nous réclamons l'implantation, à Podor, des services nécessaires au traitement de nos dossiers administratifs. Le département concentre un grand nombre d'enseignants", a ajouté le syndicaliste.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.