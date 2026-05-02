Sénégal: À Podor, des enseignants et des formateurs dénoncent les 'lenteurs administratives'

Podor — La Coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal (CDEFS) a dénoncé, vendredi, à Podor (nord), les "lenteurs administratives" relatives à la gestion de leur carrière et à la satisfaction de leurs revendications.

Les membres de la CDEFS ont remis au préfet de Podor un cahier de revendications, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs.

"Le document transmis aux autorités met l'accent sur les retards administratifs jugés persistants et préjudiciables aux enseignants de la zone", a dit le secrétaire général de la section locale du CDEFS, Mansour Ndiaye.

L'inexistence de certains services administratifs à Podor oblige les enseignants à se déplacer vers d'autres collectivités territoriales en vue du traitement de leurs dossiers, ce qui "rallonge considérablement les délais et complique les procédures", a-t-il déploré.

"Nous réclamons l'implantation, à Podor, des services nécessaires au traitement de nos dossiers administratifs. Le département concentre un grand nombre d'enseignants", a ajouté le syndicaliste.