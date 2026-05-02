Sénégal: Matam - Les travailleurs de Senelec préoccupés par leur santé

2 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — La Convergence syndicale des travailleurs de SENELEC (CSTS) de Matam (nord) a célébré la Journée internationale du travail, à travers un panel autour de la santé dans leur milieu de travail, a constaté l'APS.

"Pour cette année, nous avons invité un médecin du travail qui nous a parlé de la santé, notamment les conséquences de la mauvaise qualité de l'eau utilisée dans certaines zones de la région. Ici, l'eau est parfois accompagnée de calcaire, ce qui fait que beaucoup de nos camarades souffrent de problèmes rénaux", a déclaré Alpha Oumar Diallo, coordonnateur de la CSTS de Matam.

Le thème central du panel portait sur "la santé en milieu de travail dans une zone de forte chaleur". Le sous-thème a porté sur l'union en matière de syndicalisme

Il a été demandé aux agents de se prévenir du soleil, d'éviter de boire de l'eau accompagnée de calcaire et de diversifier leur alimentation.

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Entre autres doléances, Alpha Oumar Diallo a signalé la vétusté des bâtiments abritant des agences de la SENELEC au niveau régional. C'est le cas, d'après lui, à Matam, Ourossogui, Sémé et Kanel.

Le parc automobile également est vétuste, avec seulement deux véhicules mis à la disposition de tous les agents, sans oublier l'étroitesse de certains bureaux et le manque d'ordinateurs, a-t-il signalé.

Lire l'article original sur APS.

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