Sénégal: Un spécialiste préconise une refonte profonde de la gouvernance du secteur des médias au pays

Dakar — L'universitaire et spécialiste des médias, Moussa Diop appelle à une refonte profonde de la gouvernance du secteur de l'information et de la communication au Sénégal, plaidant pour un transfert accru des mécanismes de régulation vers des instances indépendantes animées par des autorités scientifiques reconnues.

De l'avis de cet enseignant-chercheur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI-UCAD), "l'État ne devrait ni intervenir dans la régulation ni dans le financement des médias".

S'exprimant lors d'un panel organisé dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse célébré le 3 mai de chaque année, il a insisté sur le fait que, dans les structures de régulation, "il devrait figurer des chercheurs, des personnes indépendantes en vue de renforcer la crédibilité et la transparence du système".

L'universitaire a ainsi dénoncé ce qu'il considère comme une "double posture" du pouvoir publique dans la gestion du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP).

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"Le gouvernement ne devrait pas figurer dans toutes ces commissions, ni être l'autorité de référence pour la distribution et le contrôle du FADP. C'est une position biaisée", a-t-il déclaré lors de cette rencontre autour du thème "quel type de collaboration entre les patrons de presse et pouvoirs publics".

Selon le docteur Moussa Diop, cette implication "fragilise l'indépendance du secteur".

"Les gouvernements qui se sont succédé ne travaillent qu'à demi-mot à l'indépendance totale de la presse. Ils ne considèrent pas l'information comme un bien public, mais comme un contenu à maîtriser, sujet à propagande", a-t-il ajouté.

"Nous avons travaillé depuis 2022, fourni des recommandations, mais on recrée encore des assises avec de nouvelles personnes pour dire les mêmes choses", a-t-il déploré.

M. Diop a, par ailleurs, invité les professionnels des médias à innover dans leurs formats, évoquant notamment le développement des contenus audio et des podcasts pour élargir l'accès à l'information.