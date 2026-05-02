Sénégal: UASZ - Le SAES salue des acquis et alerte sur les retraites et conditions de travail

Ziguinchor — La section du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor a dressé un bilan globalement positif de ses activités, tout en mettant en exergue les défis persistants liés notamment aux retraites, aux conditions de travail et au dialogue social.

S'exprimant à l'occasion de la célébration de la fête du Travail, le secrétaire général de la section, Moussa Diallo a, rappelé à des journalistes, le rôle du SAES dans la défense des droits du personnel d'enseignement et de recherche, ainsi que sa contribution aux avancées sociales au Sénégal.

Au plan local, il a salué une tradition d'engagement syndical soutenu à l'UASZ, que le bureau actuel entend poursuivre dans la continuité et la responsabilité.

Revenant sur l'année écoulée, Moussa Diallo a évoqué plusieurs acquis, dont la régularisation de paiements au profit des enseignants, des avancées dans la construction de la Maison du SAES et des réformes internes.

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Il a également mis en avant la participation aux luttes ayant permis des progrès sur les retraites et la réversion, ainsi que les efforts pour apaiser le climat social au sein des universités.

Malgré ces avancées, le responsable syndical a insisté sur la nécessité d'appliquer pleinement les réformes engagées, d'améliorer durablement les conditions de travail et de renforcer le dialogue social.

Moussa Diallo a aussi appelé à un engagement collectif renouvelé en faveur de la justice, de la dignité, de la solidarité et du progrès, valeurs fondamentales du mouvement syndical, a-t-il conclu.