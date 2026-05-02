Sénégal: Salaire, réforme et révision des conventions préoccupent les syndicats de travailleurs

Dakar — Plusieurs syndicats ont décliné, vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, un éventail de revendications portant notamment sur la réforme des entreprises publiques, l'harmonisation des salaires et la révision des conventions collectives ainsi que la régulation de certains secteurs

Le Syndicat national des travailleurs de la SONES a, par exemple, insisté sur la nécessité d'impliquer les agents dans la "réforme de troisième génération" en cours.

Son secrétaire général, Aliou Lèye, a également demandé des moyens supplémentaires pour accompagner les missions des équipes déployées dans les régions, ainsi qu'une revalorisation salariale, tout en saluant la satisfaction de précédentes doléances.

Par la voix de son secrétaire général Cheikh Sadibou Diagne Guèye, le Syndicat des industries alimentaires du Sénégal a regretté la faible prise en compte de ses préoccupations dans le pacte de stabilité sociale, plaidant notamment pour la révision de la convention collective datant de 1958.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a aussi dénoncé des licenciements jugés abusifs et appelé au respect des dispositifs liés aux institutions de prévoyance maladie (IPM).

La question de l'équité salariale reste au coeur des préoccupations des travailleurs de l'Aéroport international Blaise Diagne. Ils ont réclamé "l'harmonisation des conventions existantes, dénonçant des disparités de traitement salarial au sein d'une même entreprise.

Dans le domaine de la sécurité, Sadikh Babou secrétaire général du Syndicat autonome des agents de sécurité (SAGAS) a plaidé pour une meilleure organisation de leur secteur, à travers la création d'une agence de régulation et la révision des textes en vigueur.

L'enjeu, selon lui, est de "garantir le respect des normes et une amélioration des rémunérations.