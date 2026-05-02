Cote d'Ivoire: Djokhabinan 2026 - A Bouna, le peuple lobi célèbre son nouvel an entre tradition, unité et renaissance culturelle

Au coeur du nord-est ivoirien, dans la ville de Bouna, la tradition reprend ses droits. Du 1er au 3 mai 2026, la capitale du Bounkani accueille la 7e édition du Djokhabinan, le nouvel an du peuple lobi. Bien plus qu'une fête, cet événement se veut une célébration profonde de la reconnaissance, de l'unité et du patrimoine d'un peuple solidement ancré dans ses valeurs ancestrales.

Initiée par la chefferie centrale des Lobi de Côte d'Ivoire, cette rencontre culturelle majeure rassemble des milliers de participants venus de Côte d'Ivoire, mais aussi du Burkina Faso et du Ghana. Une mobilisation transfrontalière qui illustre une réalité essentielle : au-delà des frontières héritées de l'histoire, le peuple lobi se revendique comme une seule et même communauté.

Le mil, pilier d'une civilisation

Au fondement du Djokhabinan se trouve le mil, céréale emblématique qui structure à la fois la vie spirituelle, sociale et économique des Lobi. Plus qu'un aliment, il incarne l'âme même de ce peuple. Transformé en boisson rituelle, il sert d'offrande aux ancêtres et aux divinités, établissant un lien sacré entre les vivants et l'invisible.

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Dans les concessions traditionnelles, appelées soukala, le mil est conservé précieusement dans des greniers, symbole de prospérité et de stabilité familiale. Il rythme également les moments de partage communautaire, à travers des mets collectifs et des boissons consommées lors des grandes cérémonies.

Cette céréale structure même le calendrier agricole lobi, organisé en quatre saisons -- semence, entretien, épiaison et récolte -- dont l'aboutissement donne naissance au Djokhabinan, marquant le passage d'un cycle à un autre.

Une fête entre rites et réjouissances

À l'issue des récoltes, une période de transition s'ouvre, donnant lieu à des rites de purification et de reconnaissance. Les Lobi procèdent alors à un bilan symbolique, offrant une part de leurs récoltes aux ancêtres et aux esprits de la nature.

Une fois ces rituels accomplis, place à la fête. Danses traditionnelles, concours de tir à l'arc, contes, gastronomie et hommages aux anciens rythment ces trois jours de célébration. Les danses Bour, Wèrin ou encore Biir traduisent toute la richesse artistique et identitaire de ce peuple.

Moment fort de la tradition : les pères remettent à leurs fils de nouvelles dabas (houes), dans un geste hautement symbolique. Accompagné de prières et d'incantations, ce rite marque la transmission des valeurs et des responsabilités, tout en bénissant les futures saisons agricoles.

Un message d'unité et de cohésion

Au-delà de la dimension festive, le Djokhabinan est aussi un espace de réflexion. L'édition 2026 est marquée par un panel de chefs traditionnels autour du thème : « L'unité du rameau lobi, levier pour la sécurité et le développement socio-économique de la région du Bounkani ».

Le concept de « rameau lobi » renvoie à une communauté élargie composée de plusieurs sous-groupes linguistiques partageant une origine, des pratiques et une vision du monde communes. Malgré leur dispersion entre trois pays, ces peuples conservent une forte cohésion culturelle, renforcée par des rites initiatiques et un héritage ancestral commun.

À Bouna, cette unité se vit pleinement. Lobiri, Birifor, Dagara ou encore Gan se retrouvent dans une même ferveur, affirmant une identité collective qui transcende les appartenances nationales.

Une culture érigée en rempart

Pour les initiateurs, le Djokhabinan est aussi une réponse à un enjeu majeur : la préservation culturelle. « Notre culture, notre dignité et notre honneur sont nos richesses », rappelle le député Koulanfirté Sansan Noufé, soulignant l'importance de transmettre cet héritage aux générations futures.

Placée sous l'égide du chef central Sib Virkoun, cette édition rend également hommage au Président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement de la région du Bounkani.

Bouna, épicentre d'un renouveau culturel

Le temps de quelques jours, Bouna devient ainsi le coeur battant de la culture lobi. Entre spiritualité, tradition et perspectives de développement, le Djokhabinan s'impose comme un puissant vecteur de cohésion sociale et d'affirmation identitaire.

Dans cette ville chargée d'histoire, le peuple lobi envoie un message fort : celui d'une communauté fière de ses racines, résolument tournée vers l'avenir, et déterminée à faire de sa culture un socle de développement durable.