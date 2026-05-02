Cote d'Ivoire: Innovation et développement - Adama Diawara ouvre la voie du spatial africain à Abidjan

Africa Space Expo, un rendez-vous inédit réunira, au bord de la lagune Ébrié, inventeurs, chercheurs, investisseurs, décideurs publics et privés, ainsi que des utilisateurs venus d'horizons divers.

Durant trois jours, Abidjan sera la capitale africaine de la décision spatiale, un carrefour où science, innovation, diplomatie et business se rencontrent pour préparer l'Afrique de demain. Métiers variés, emplois, formation et inclusion technologique seront au coeur de cette rencontre.

Le 30 avril 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a lancé la première édition de l'Africa Space Expo (Aspex 2026), un événement qui, du 24 au 26 septembre 2026, au Parc des expositions, fera d'Abidjan le centre névralgique du business spatial africain.

« Le spatial n'est pas un luxe technologique réservé à une élite », a rappelé le ministre Adama Diawara. « Il constitue un outil opérationnel au service du développement économique et des populations. Aspex n'est pas un événement académique de plus : il transforme les réflexions en actions, les opportunités en partenariats, et les ambitions en projets concrets ».

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Autour du thème « Le spatial africain en action : structurer, décider et déployer pour le développement socio-économique durable du continent », Aspex 2026 accueillera inventeurs, chercheurs, startups, investisseurs et utilisateurs autour des applications concrètes des technologies spatiales dans le quotidien des Ivoiriens - de Google Maps aux services financiers connectés aux satellites.

Le président de l'Agence spatiale africaine, Dr Tidiane Ouattara, a qualifié l'événement de véritable opportunité continentale. « L'espace n'est plus un choix, c'est une nécessité. Venez proposer vos oeuvres et découvrir les applications spatiales qui transforment nos vies », a-t-il lancé.

Pour cette première édition, le Maroc et les États-Unis sont les pays invités d'honneur.

De son côté, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a insisté sur la vision nationale : « La Côte d'Ivoire a choisi de construire ses propres capacités et de former ses talents. Aspex est la preuve concrète que notre pays se positionne sur la carte de l'innovation technologique africaine ».