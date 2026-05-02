Cote d'Ivoire: Bouna au rythme du vivre-ensemble - Immersion dans une ville qui renaît au coeur du Bounkani

Aux confins du nord-est ivoirien, à près de 600 kilomètres d'Abidjan, la route s'étire, longue et patiente, avant de révéler Bouna, capitale de la région du Bounkani. Ici, la savane s'ouvre à perte de vue, ponctuée de villages paisibles, de champs de mil et de silhouettes de karité.

Ville-carrefour aux portes du Burkina Faso et du Ghana, Bouna porte en elle une histoire de résilience, mais aussi un souffle nouveau que traduisent aujourd'hui ses initiatives sociales et culturelles.

Le 1er mai 2026, dès les premières heures de la matinée, la cité s'est éveillée dans une effervescence peu ordinaire. Sous un soleil de plomb, presque brûlant, le complexe sportif local s'est transformé en un véritable théâtre populaire. Chants, sifflets, cris d'encouragement : la finale du tournoi interservices de la fraternité a rassemblé une foule bigarrée, venue célébrer bien plus qu'un simple match de maracana. Car à Bouna, le sport est devenu un langage commun.

En prélude au très attendu Festival du mil en pays lobi, les douze équipes engagées dans la compétition ont offert, durant près de deux semaines, un spectacle fait d'engagement et de convivialité, parrainé par le maire de Bouna, Ouattara Bouraïma.

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Enseignants, gendarmes, agents des finances ou membres de « Cohésion sociale » ont, pour un temps, laissé de côté leurs fonctions pour se retrouver sur un même terrain, égaux devant le ballon.

Au complexe sportif de Bouna, la scène est presque symbolique : collègues devenus supporters, familles rassemblées, rires qui éclatent sans retenue. Ici, les différences s'effacent. La compétition n'exacerbe pas les rivalités, elle les adoucit. Elle rapproche.

Une finale à la hauteur des attentes

Au terme d'un parcours disputé, les gendarmes et les enseignants se sont retrouvés face à face pour un duel intense. Le match, serré, engagé mais toujours respectueux, a tenu en haleine un public conquis. Il a fallu un seul but, inscrit avec détermination, pour faire basculer la rencontre en faveur des gendarmes (1-0).

Au coup de sifflet final, l'équipe de la gendarmerie bat celle des enseignants sur le score de 1 but à 0. Les émotions se mêlent : la joie des vainqueurs, la dignité des vaincus, et surtout cette reconnaissance mutuelle qui transcende le score. Les récompenses (200 000 Fcfa pour les premiers, 100 000 Fcfa pour les seconds) passent presque au second plan. Le meilleur buteur et l'équipe la plus fair-play sont également honorés, rappelant que l'esprit du jeu reste intact.

Une initiative au coeur du lien social

À l'origine de cette aventure humaine, un collectif d'enseignants, guidé par une ambition simple : rapprocher les hommes et les services. « Créer un cadre de rencontre pour mieux travailler ensemble », explique Guy Monnebio, président du comité d'organisation.

Cinq ans après son lancement, le tournoi s'impose comme un véritable creuset de cohésion. Les barrières hiérarchiques s'estompent, les échanges se fluidifient et une solidarité nouvelle s'installe jusque dans les bureaux.

Bouna, une ville qui change de regard

Longtemps perçue comme une affectation difficile, Bouna semble aujourd'hui tourner une page. Le maire, Ouattara Bouraïma, ne cache pas sa satisfaction face à cette dynamique. « Il n'y a pas de vainqueur aujourd'hui, tout le monde est gagnant », a-t-il déclaré, saluant l'esprit de fraternité qui anime la ville.

Le message est clair : Bouna attire à nouveau. Fonctionnaires et agents publics y viennent désormais avec un regard différent, séduits par un cadre de vie apaisé et des conditions progressivement améliorées.

Derrière cette mutation, des efforts constants : réhabilitation d'écoles, amélioration des infrastructures sanitaires, renforcement de la sécurité. Autant d'actions qui participent à redessiner le visage de la ville.

Au-delà du sport, une identité retrouvée

Lorsque le soleil commence à décliner sur la savane, les derniers chants résonnent encore dans l'enceinte sportive. Les équipes se dispersent, mais quelque chose demeure : un sentiment d'appartenance renforcé.

À Bouna, le tournoi interservices de la fraternité dépasse largement le cadre du sport. Il incarne une ville en mouvement, une communauté qui se reconstruit et une identité qui s'affirme à travers le vivre-ensemble.

À la veille du Festival du mil, la capitale du Bounkani envoie ainsi un message fort : ici, la cohésion sociale n'est pas un concept abstrait. Elle se vit, se partage et se cultive... au quotidien, sur le terrain comme dans les coeurs.