Cote d'Ivoire: Niakaramadougou - Trois individus interpellés pour vol de 33 boeufs

Dans le cadre de l'opération Épervier XI, les forces de police du commissariat de la circonscription de Niakaramadougou ont reçu, le 14 avril 2026, une victime de vol portant sur trente-trois (33) boeufs à Kolokaha.

Saisi du dossier, rapporte la Direction générale de la police nationale (Dgpn), le commissariat de police a mené plusieurs investigations qui ont abouti à l'interpellation de trois individus, présumés auteurs dudit vol, le 19 avril 2026. Il s'agit de T.B. (30 ans), T.B. (21 ans) et S.B. (19 ans).

Interrogé, l'un des mis en cause a reconnu avoir aperçu les bêtes dans son champ. Il aurait fait appel à ses deux acolytes afin qu'ensemble, ils déplacent les bêtes vers un endroit non loin du village, avant de faire appel à leur receleur.

Dans la foulée, ces hors-la-loi ont confirmé avoir vendu huit (8) têtes, le 15 avril 2026, à raison de 200 000 Fcfa par tête.

À noter que les vingt-cinq (25) autres boeufs ont été récupérés et remis au propriétaire.