Cote d'Ivoire: Fête du Travail - La CISL Dignité fait siennes les revendications des travailleurs ivoiriens

À l'occasion de la célébration de la Fête internationale du Travail, la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité (Cisl Dignité) a porté la voix des travailleurs ivoiriens.

Dans un discours prononcé le 1er mai 2026, aux Deux-Plateaux, son secrétaire général, David Bli Blé, a rappelé le sens historique du 1er mai et exposé les principales préoccupations du monde du travail.

Selon lui, le 1er mai demeure une journée essentielle durant laquelle les travailleurs du monde entier expriment leurs revendications auprès des employeurs et des gouvernements. « C'est là le sens même de cette fête », a-t-il souligné, avant d'indiquer que les travailleurs ivoiriens, réunis au sein de la Cisl Dignité, saisissent cette occasion pour interpeller les autorités.

La cherté de la vie figure en tête des doléances. David Bli Blé a dénoncé la flambée continue des prix en Côte d'Ivoire, contrastant avec la stagnation des salaires.

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Une situation qui, selon lui, plonge de nombreux travailleurs dans de graves difficultés financières, rendant même l'accès au minimum vital de plus en plus compliqué.

Autre sujet de préoccupation majeure : les coupures répétées d'électricité. Qualifiées « d'incompréhensibles », elles perturbent fortement le quotidien des ménages, le fonctionnement des entreprises et l'activité des opérateurs économiques.

Ces interruptions causent également d'importants dégâts matériels, particulièrement pour les ménages modestes, dont les équipements sont souvent endommagés.

L'accès à l'eau potable demeure également un défi. Malgré les assurances des autorités, de nombreux habitants d'Abidjan continuent de rencontrer des difficultés pour s'approvisionner en eau potable.

La situation est encore plus alarmante à l'intérieur du pays, où certaines populations doivent parcourir de longues distances pour accéder à cette ressource essentielle.

Sur le plan des revendications salariales, le secrétaire général s'est félicité des avancées dans le secteur privé. Il a annoncé qu'un accord a été trouvé entre les cinq centrales syndicales et les employeurs concernant la revalorisation du Smig et du Smag, conformément à l'exigence d'une révision triennale. Il a salué cet effort, tout en rappelant l'importance de maintenir ce cadre régulier de dialogue social.

Dans le secteur public, les défis restent importants. David Bli Blé a dénoncé une « injustice criante » liée à la prime d'incitation, accordée à certains fonctionnaires mais refusée à d'autres. Il a notamment évoqué la situation des enseignants, engagés depuis plusieurs mois dans des revendications sans réponses concrètes.

La Cisl Dignité demande que cette prime soit accordée dès cette année aux enseignants, puis étendue à l'ensemble des fonctionnaires.

Enfin, les travailleurs indépendants ne sont pas en reste. Le syndicat dénonce le comportement de certaines entreprises multinationales qui, agissant comme des détaillants au lieu de grossistes, fragilisent les petits entrepreneurs et les contraignent à exercer dans des conditions précaires.

L'ensemble de ces revendications est consigné dans un cahier de doléances, élaboré avec les contributions des différentes organisations syndicales. Ce document, a-t-il informé, sera remis officiellement au gouvernement par le président de la Cisl Dignité, Élie Boga Dago.