Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Insfs - Les inscriptions démarrent le lundi 11 mai

Les inscriptions pour les concours directs d'entrée à l'Institut national supérieur de formation sociale (Insfs) se feront, du lundi 11 mai au lundi 14 décembre 2026.

L'information a été donnée par le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Kamara, via un communiqué en date du 29 avril 2026.

Les inscriptions se font en ligne et concernent les cycles de formation des éducateurs spécialisés, les maîtres d'éducation spécialisée, les éducateurs préscolaires et éducateurs préscolaires adjoints.