Cote d'Ivoire: Bouaké - Un accident de la circulation fait 51 victimes dont 2 décès

Un accident de la circulation survenu le 28 avril 2026, aux environs de 19h 05, sur la route de Brobo, précisément le village Tanou Sakassou, a occasionné 51 victimes dont plusieurs cas graves et 2 décès.

Selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), qui donne l'information, il s'agit d'un camion de transport de marchandises et de commerçants qui a fait une sortie de route.

La 3e compagnie de Bouaké a évacué 46 blessés au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké. Par contre, trois autres ont refusé de se faire évacuer et ont signé des décharges de responsabilité.

A travers cet autre accident meurtrier, le Gspm rappelle que le respect du code de la route sauve des vies. Excès de vitesse, surcharge, imprudence et non-respect des distances de sécurité sont souvent à l'origine de ce type d'accident.

« Restons vigilants, responsables et solidaires sur nos routes », exhortent les sapeurs-pompiers.