Cote d'Ivoire: Bouaké - Un accident de la circulation fait 51 victimes dont 2 décès

2 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Un accident de la circulation survenu le 28 avril 2026, aux environs de 19h 05, sur la route de Brobo, précisément le village Tanou Sakassou, a occasionné 51 victimes dont plusieurs cas graves et 2 décès.

Selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), qui donne l'information, il s'agit d'un camion de transport de marchandises et de commerçants qui a fait une sortie de route.

La 3e compagnie de Bouaké a évacué 46 blessés au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké. Par contre, trois autres ont refusé de se faire évacuer et ont signé des décharges de responsabilité.

A travers cet autre accident meurtrier, le Gspm rappelle que le respect du code de la route sauve des vies. Excès de vitesse, surcharge, imprudence et non-respect des distances de sécurité sont souvent à l'origine de ce type d'accident.

« Restons vigilants, responsables et solidaires sur nos routes », exhortent les sapeurs-pompiers.

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