Cote d'Ivoire: Fête du Travail/Trêve sociale - De nombreux acquis enregistrés

La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a célébré, le vendredi 1er mai 2026, la fête du Travail, à la Primature, à Abidjan-Plateau, en présence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, qui représentait le Président de la République, Alassane Ouattara.

Faisant le bilan de l'année écoulée, les centrales syndicales ont indiqué que, grâce au dialogue et à la trêve sociale initiée par le gouvernement, plusieurs acquis ont été enregistrés.

En effet, les travailleurs de Côte d'Ivoire, par la voix du secrétaire général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire-Confédération générale (Fesaci-Cg), Traoré Yacouba, ont exprimé leur gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les réformes structurelles qui font de la Côte d'Ivoire un pôle d'attraction au-delà du continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il convient d'indiquer que plusieurs résultats ont été obtenus par la négociation et non par la confrontation. Il s'agit notamment du Rsti (Régime social des travailleurs indépendants), qui étend désormais la protection sociale à plus de 80 % de la population active ; de la révision des congés de maternité et de l'instauration des congés de paternité, une avancée humaniste majeure pour la famille ivoirienne ; de la retraite complémentaire des agents, un pas significatif vers la sécurité des fins de carrière ; ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les travailleurs et les retraités, un soutien concret.

Par ailleurs, il a salué le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Kamara, et, à travers lui, le gouvernement ivoirien, pour le Rsti, qu'il qualifie de révolution silencieuse mais très efficace.