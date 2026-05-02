Cote d'Ivoire: Fête du Travail - Les travailleurs d'Ecoti SA célèbrent 7 années d'acquis sociaux et de cohésion

Les employés de la salubrité et de l'environnement de la société Écologique tuniso-ivoirienne (Ecoti SA) ont célébré le 1er mai 2026, au centre de Transfert d'Anguédédou-Yopougon, lors d'un événement placé sous le signe de la reconnaissance et de la gratitude.

Le thème retenu, « 7 ans d'activité, 7 ans d'efforts partagés : Ecoti SA vous dit merci », reflète l'engagement mutuel entre la direction et ses employés.

Le directeur général, Ather Chaabane, a rappelé l'importance de cette journée pour l'entreprise et ses équipes, tout en mettant en lumière les acquis sociaux obtenus au fil des ans. Depuis la création d'Ecoti SA, plus de 750 hommes et femmes oeuvrent chaque jour pour assurer la propreté dans les cinq communes de la délégation.

La direction a souligné que tous les employés sont déclarés à la Cnps, bénéficient d'une assurance santé pour eux et leurs familles, et reçoivent des augmentations salariales annuelles, des gratifications de fin d'année et des aides exceptionnelles pour les rentrées scolaires.

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Le dialogue social reste au coeur de l'entreprise, avec un Comité permanent de dialogue social (Cpds), des réunions mensuelles avec les délégués du personnel et des sessions trimestrielles du Comité santé et sécurité au travail (Csst). Depuis sept ans, aucune tension sociale ni grève n'a été enregistrée, témoignant de la confiance et de l'esprit constructif entre direction et syndicats.

Parmi les autres acquis, 68 actions de formation ont été réalisées entre 2019 et 2025, et chaque mois, un travailleur est distingué pour son engagement. L'entreprise dispose également d'une infirmerie équipée avec un médecin, des infirmiers et une ambulance, garantissant un suivi médical efficace pour le personnel.

Depuis plus de trois années, les travailleurs de l'entreprise bénéficient d'une augmentation annuelle systématique de salaire décidée au niveau d'Ecoti SA hors augmentation légale. Chaque fin d'année les travailleurs reçoivent la gratification. Toutes les familles bénéficient d'aides exceptionnelles à l'occasion des entrés scolaires et des fêtes de fin d'année (Bons d'Achat...).

Chaque mois, un travailleur est distingué et récompenser comme travailleur du mois. Tous ces acquis sociaux obtenus ont été salués par les différents délégués qui ont pris la parole. Ils ont invité la direction de la société à créer davantage de conditions pour préserver ces acquis sociaux.

Le directeur général a salué la collaboration avec l'Autorité délégante et les partenaires sous-traitants, ainsi que l'engagement des syndicats et des délégués du personnel. Il a invité tous les employés à renforcer leur engagement pour consolider les acquis sociaux et atteindre de nouveaux standards de qualité, dans la perspective de la certification ISO 14001 et ISO 45001.

Cette célébration a également coïncidé avec la Journée internationale de la femme, rappelant que la reconnaissance et la valorisation des employés restent une priorité pour Ecoti SA, qui ambitionne de continuer à bâtir une entreprise exemplaire, respectueuse de la dignité de ses travailleurs et des populations desservies.