Cote d'Ivoire: Fête du Travail à Kalana-Bavé - Le sous-préfet de Tougbo appelle à l'exemplarité et à la solidarité

La sous-préfecture de Tougbo, dans le département de Téhini, au nord-est de la Côte d'Ivoire, a vibré le 1er mai 2026 à Kalana-Bavé, à l'occasion de la quatrième édition de la fête du Travail.

Fonctionnaires, agents de l'État, travailleurs du secteur privé et populations locales se sont retrouvés pour rendre hommage à l'engagement et à la persévérance des travailleurs ivoiriens. La célébration, organisée de manière tournante, avait précédemment eu lieu à Tougbo, Bavé et Moro-Moro.

Dans son allocution, le sous-préfet de Tougbo, Louamy Sahi Jack, initiateur de cette célébration, a rappelé que cette journée dépasse le simple aspect festif. « Elle consacre les luttes des pionniers et les droits fondamentaux acquis par les travailleurs », a-t-il déclaré. Il a souligné l'importance du travail comme moteur de liberté, d'utilité sociale et de progrès, rendant un hommage particulier aux travailleurs du secteur informel et aux agriculteurs locaux.

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S'adressant aux fonctionnaires et agents de l'État, le sous-préfet les a invités à plus de discipline et d'exemplarité, tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail. « Le Chef de l'État et le gouvernement mettent tout en oeuvre pour garantir à chaque citoyen un mieux-être », a-t-il rappelé.

Le Dr Houetohossou Laurent, médecin-chef du Centre de santé urbain (Csu) de Tougbo, a lu une motion spéciale adressée au Président Alassane Ouattara, félicitant le gouvernement pour ses performances économiques et ses initiatives en matière de sécurité, d'emploi des jeunes et d'infrastructures, notamment le bitumage de l'axe Kafolo-Tougbo. Les travailleurs ont exprimé leur soutien à la politique de relance économique ainsi que leurs voeux de santé et de succès au Président pour le bien-être des Ivoiriens.

Cette cérémonie a enregistré la présence des autorités coutumières et religieuses, des chefs de service ainsi que des forces de défense et de sécurité. Les co-parrains de l'édition 2026, Palé Ollo Désiré et Palé Kpèkpè Mégostin, ont également encouragé l'union et la discipline comme piliers du progrès national.

La célébration de Kalana-Bavé a ainsi réaffirmé que c'est ensemble, dans l'union, la discipline et le travail, que la Côte d'Ivoire poursuivra son développement durable. Comme à chaque édition, une remise de prix d'excellence a été effectuée. Le lieutenant Drigoné Vincent, chef de poste des Eaux et Forêts, a reçu le prix du meilleur chef de service cette année.