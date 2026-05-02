Togo: Le solaire pour éclairer les zones rurales

2 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Pour électrifier les zones rurales et périurbaines encore hors réseau, le Togo mise sur le off-grid.

Quatre opérateurs privés accompagnent les pouvoirs publics dans cette mission : BBOXX, Moon Togo, Solergie et Soleva SASU (Sunking), retenus pour assurer la vente, l'installation et le service après-vente de kits solaires auprès des ménages, écoles, centres de santé et petits commerces.

Les kits permettent d'avoir de l'électricité, de regarder la télévision, de charger des téléphones et d'alimenter des pompes à eau, notamment.

Grâce à CIZO, 312 600 foyers ont été raccordés à l'énergie solaire hors-réseau depuis le lancement du programme présidentiel en décembre 2017.

Le modèle de paiement échelonné Pay-As-You-Go, couplé au mobile money, a rendu tout cela accessible, même dans les zones les plus reculées, où la banque n'est qu'un souvenir lointain et le réseau, une promesse encore tenue.

Le off-grid reste l'unique solution pour des zones ne pouvant pas être desservies par le réseau classique. Mais il y a une autre possibilité, le développement de centrales solaires. Plus long et plus coûteux.

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