Togo: Anticipation prudente

2 Mai 2026
Togonews (Lomé)

L'Agence nationale de la météorologie du Togo (ANAMET) vient de publier ses prévisions pluviométriques pour la période juin-août 2026, des données cruciales pour anticiper la prochaine campagne agricole et prévenir les risques climatiques.

Au sud, les populations doivent s'attendre à une pluviométrie normale à excédentaire : des pluies abondantes tout au long du troisième trimestre, avec de fortes précipitations vers fin août. Le risque d'inondations est réel et les zones vulnérables devront être évitées.

Au nord, le scénario est inverse : un démarrage tardif des pluies suivi d'une reprise normale des précipitations. Une situation déficitaire qui appelle à une gestion rigoureuse des ressources en eau, notamment pour les barrages hydroélectriques.

Sur le plan hydrologique, des écoulements déficitaires sont attendus dans les bassins de l'Oti, du Mono et du Lac Togo.

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L'ANAMET invite les agriculteurs à privilégier des variétés résilientes et à hauts rendements, adaptées aux aléas climatiques prévus. Le reste de la population est invité à éviter l'occupation des zones inondables.

Rappelons cependant qu'il s'agit là de prévisions. Il est impossible de connaître avec précision l'état de la météo sur 2 à 3 mois.

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