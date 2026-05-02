Tunisie: FIFA - La Fédération tunisienne de football soutient la candidature de Gianni Infantino pour un nouveau mandat

2 Mai 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Hass

TUNIS — La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé son soutien à Gianni Infantino pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération internationale de football association (FIFA) pour la période 2027-2031, suite à l'annonce de sa candidature lors du congrès de la FIFA à Vancouver le 30 avril dernier.

La FTF a déclaré dans un communiqué : "Ce soutien intervient en reconnaissance de ses efforts pour le développement du football au niveau mondial et pour son appui continu à l'instance tunisienne de football dans les projets d'infrastructure, de digitalisation et de formation des compétences."

Elle a également souligné l'importance du principe de continuité pour mener à bien les projets et renforcer le développement du football aux niveaux national et international.

Jeudi dernier, Infantino avait exprimé son intention de briguer un quatrième mandat, à moins de deux mois du coup d'envoi de la coupe du monde.

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Les élections se tiendront le 18 mars prochain au Maroc, qui participe à l'organisation de la coupe du monde 2030.

L'Italo-Suisse a pris ses fonctions en 2016, succédant à Sepp Blatter, et a été réélu par acclamation en 2019 et 2023.

Durant son mandat, Infantino a cherché à augmenter le nombre d'équipes participant aux compétitions de la FIFA. La coupe du monde 2026 en Amérique du Nord sera la première à réunir 48 équipes, tandis que le nombre de participants à la coupe du monde féminine a été porté à 32 équipes en 2023.

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