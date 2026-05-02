Congo-Kinshasa: Plusieurs quartiers de Mbuji-Mayi dans le noir après l'écroulement de deux pylônes électriques

Une partie de la ville de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental) ainsi que les cités environnantes vivent dans le noir depuis trois jours, ont rapporté des sources locales samedi 2 mai 2026. Le désagrément fait suite à l'écroulement de deux pylônes électriques de haute tension dans un ravin après la forte pluie de mercredi dernier.

Une large portion de la ville de Mbuji-Mayi est privée d'électricité, depuis mercredi dernier. Deux poteaux de haute tension transportant l'énergie produite par la centrale hydroélectrique de Tubitubidi, construite par la Société Anhui Congo d'investissement minier (SACIM), se sont effondrés dans un ravin à la suite d'une pluie torrentielle.

Réaction de la SNEL

L'incident s'est produit dans le secteur de Kakangayi, groupement de Bena Tshimungu, plus précisément dans le village de Bena Mukendi, le long de l'avenue Sacim. La chute de ces infrastructures a également provoqué une coupure totale d'électricité dans plusieurs cités voisines, notamment : Miabi, Kabeya-Kamuanga, Katende, Boya.

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Alertées, les autorités provinciales se sont immédiatement rendues sur le site pour évaluer les dégâts. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité (SNEL), Crispin Mukendi, assure que les équipes techniques sont déjà à pied d'oeuvre pour rétablir la fourniture d'énergie dans les meilleurs délais.

Au lendemain de l'incident, la société civile de Miabi a organisé une marche pacifique pour dénoncer cette situation, appelant à une intervention rapide.