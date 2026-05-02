Congo-Kinshasa: Trésor Lualua élu président de la Ligue nationale de football des jeunes

À l'issue d'un scrutin très attendu et fortement disputé, Trésor Lualua Lomana a été élu à la tête de la Ligue nationale de football des jeunes (LINAFJ), pour un mandat de quatre ans.

Cette élection a été marquée par une confrontation directe entre deux figures bien connues du milieu sportif : Trésor Lualua Lomana et Zéphyr Kanyinda. Le processus électoral s'est déroulé dans un climat démocratique, selon des observateurs, mobilisant l'ensemble des délégués habilités à faire entendre la voix de leurs structures respectives.

Au terme du dépouillement, Trésor Lualua a su convaincre une majorité significative des électeurs en remportant 26 voix contre 16 pour son challenger.

L'élection de Trésor Lualua Lomana ouvre une nouvelle page pour la LINAFJ. Son mandat intervient dans une période cruciale, où les enjeux liés à la formation, à la structuration des compétitions et à l'encadrement des jeunes talents sont plus que jamais prioritaires.

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Durant les quatre prochaines années, le nouveau président sera attendu sur plusieurs chantiers majeurs, notamment : l'amélioration de l'organisation des championnats des jeunes, la détection de talents à travers les différentes provinces, la collaboration avec les instances sportives nationales et internationales.

Défis pour Lualua

La communauté sportive espère que cette nouvelle équipe dirigeante insufflera une dynamique positive et durable, capable de positionner le football des jeunes comme un véritable pilier du développement sportif national.

Avec cette élection, la LINAFJ amorce un nouveau cycle. Trésor Lualua Lomana bénéficie désormais de la légitimité nécessaire pour mettre en oeuvre son programme et répondre aux attentes placées en lui par les électeurs et par l'ensemble du monde du football des jeunes.

Les regards sont désormais tournés vers les premières actions qui marqueront le début de son mandat.