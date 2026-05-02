Congo-Kinshasa: Regain d'insécurité dans la cité de Sake

La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la cité de Sake, située en environs 30 kilomètres de Goma, groupement Kamuronza dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), ont déploré les habitants contactés samedi 2 mai 2026 par Radio Okapi. Des cas de tueries, kidnappings et vols se multiplient et inquiètent la population de Sake et de ses environs, alors que la zone est sous occupation de la rébellion de l'AFC-M23.

Le cas le plus récent en date est celui de meurtre d'une femme vendeuse de viande de porc qui a été tuée dans la nuit de vendredi à ce samedi par des bandits armés non autrement identifiés.

Ils ont tiré sur elle à bout portant

Des sources locales indiquent que ces assaillants ont fait une incursion dans sa maison vers 21 heure locale. Ils l'ont amenée à plus de 50 mètres de son domicile et ont tiré sur elle à bout portant avant de se volatiliser dans la nature.

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Toujours selon les mêmes sources, d'autres bandits ont aussi cambriolé dans le bureau de la sous division de l'éducation Masisi 2, dans la même nuit. Ils ont emporté plusieurs biens de valeurs, notamment de kits en informatiques, autres documents dont les bulletins scolaires.

Dimanche dernier, plusieurs maisons ont été également visitées par ces hors la loi dans la cité de Sake.

Appel aux autorités

Dans le village Kobe et Luhonga situé à 5 kilomètres de Sake, des cas de kidnapping ont été aussi enregistrés.

Face à cette recrudescence d'insécurité dans la zone, la population locale appelle les autorités compétentes à multiplier d'efforts afin de la sécuriser, elle qui vit en détresse et demeure longtemps meurtrie par les affres des guerres à répétitions.