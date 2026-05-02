Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-offs - AS Simba et Céleste FC se séparent sur le nul (1-1)

L'AS Simba et le Céleste FC se sont quittés sur un score de parité (1-1) à l'issue d'une rencontre disputée et intense, comptant pour la clôture de la première journée des play-offs du championnat national Illico cash ligue 1.

Après une première période équilibrée et fermement disputée au milieu du terrain, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les filets trembler. À la 58e minute, Jacques Mangoba a ouvert le score pour l'AS Simba, concrétisant un temps fort de son équipe et donnant l'avantage aux siens.

Touché mais pas coulé, le Céleste FC a progressivement repris l'initiative du jeu. Cette réaction a été récompensée à la 80e minute, lorsque Aristote Benkinki a remis les deux équipes à égalité, relançant totalement le suspense en fin de match.

Le TP Mazembe en tête

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Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre dans les dernières minutes, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Ce match nul reflète l'équilibre observé sur la pelouse et permet aux deux formations de poursuivre leur parcours en play-offs avec des ambitions intactes.

A l'issu de cette première journée, le classement provisoire se présente comme suit :

TP Mazembe 3 points +2

Maniema Union 3 points +2

FC Lupopo 1 point

FC les Aigles du Congo 1 point

AS simba 1 point

Celeste FC 1 point

AS Vclub 0 point -2

CS Don Bosco 0point -2