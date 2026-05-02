Congo-Kinshasa: La police réactive l'interdiction aux motocyclistes de circuler au centre-ville de Lubumbashi

La Police nationale congolaise (PNC) informe la population qu'à partir de ce lundi 4 mai, aucune moto ni tricycle ne pourra circuler entre 21 h 30 et 5h 00 du matin et rappelle que l'accès de ces engins au centre-ville de Lubumbashi est strictement interdit. A cet effet, le périmètre de circulation de ces engins a été délimitée.

Dans un communiqué officiel, le porte-parole de la PNC/Haut-Katanga rappelle que l'arrêté urbain portant règlementation de l'exploitation des tricycles et des motos à Lubumbashi sera de stricte application. La maire intérimaire de Lubumbashi a sollicité l'appui de la police pour faire respecter cette décision.

Le périmètre à respecter

Celle-ci concerne les motos et tricycles affectés au transport en commun, y compris les engins à usage privé ou appartenant à des entreprises qui oeuvrent dans la ville de Lubumbashi. Le périmètre se présente comme suit : au nord de la ville, les motos et tricycles vont se limiter au niveau de l'avenue Ruwe,au sud, il y a l'avenue Des Ecoles jusqu'à Sendwe et l'intersection des avenues Karavia, Femme Katangaise et du Boulevard Katuba, à l'est, ces engins ne peuvent pas franchir l'intersection du Boulevard Félix Tshisekedi et de l'avenue Savonnier, à l'ouest, la limite se trouve au croisement de la Chaussée Laurent Désiré Kabila et du Boulevard Kamanyola.

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L'objectif de cette délimitation est de rendre fluide la circulation au centre-ville, souvent confronté aux embouteillages. Ces derniers sont causés notamment par le mauvais stationnement des taxis-motos et le non-respect du code de la route par leurs conducteurs.

La population avertie

Le président de l'association des motocyclistes de Lubumbashi assure que la mesure sera respectée, Dieu Merci Kampoyi :

« Nous sommes quand même dans un pays où il y a les autorités, il y a des arrêtés. Nous sommes obligés de respecter les arrêtés de l'autorité. Quant à moi, j'ai toujours conseillé nos membres et je continue toujours de les sensibiliser de ne plus accéder aux zones interdites par l'autorité. Il n'y a pas à discuter ! Il faut que le motard respecte les limites que l'autorité a fixées ».

Le commissariat provincial de la police du Haut-Katanga attire l'attention de tous les motocyclistes sur l'obligation de se conformer strictement aux dispositions de cet arrêté. En outre, la police demande à la population de ne pas recourir aux motos et tricycles pour ses déplacements au centre-ville de Lubumbashi.

Depuis plusieurs années, les autorités urbaines ont toujours réactivé leur mesure interdisant à cette catégorie de transporteurs d'accéder au centre-ville. Cependant, rappellent des sources locales, elles finissent par fléchir au bout de quelques jours.