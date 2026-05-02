Cameroun: L'académie musicale d'Akono se tient du 15 au 22 juillet 2026 à Yaoundé

2 Mai 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Myriam Zouga

Après deux années de pause, le Président de l'association des Amis du Choeur Madrigal du Cameroun Henri MANDENG via un communiqué parvenu à notre rédaction est heureux d'annoncer la tenue de cette édition 2026 de l'Académie Musicale d'Akono grâce au soutien de la Fondation Groupe EDF, du 15 au 22 juillet 2026 au Centre Adèle à Akono.

L'Académie musicale d'Akono est un stage de formation chorale, organisé au Centre Adèle à Akono (département de la Mefou et Akono) par l'Association des Amis du Choeur Madrigal du Cameroun.

Elle vise à former les jeunes, adultes, et chefs de choeur au chant choral, à la technique vocale et à l'analyse musicale.

Cette édition 2026 s'annonce belle et riche en activités avec au programme :

- Une formation d'intervenants en éducation musicale (pour chefs de choeur, enseignants, animateurs...)

- Un stage de chant choral pour les enfants (8-11 ans) et les adolescents (12-16 ans), qu'ils soient débutants ou déjà choristes.

Une belle opportunité d'apprentissage, de partage et d'épanouissement à travers la musique.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.