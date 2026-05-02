Guinée: Labé - Lancement officiel des travaux d'extension du lycée de Popodara

Le district de Popodara 1 a vibré ce samedi au rythme d'un événement porteur d'espoir : le lancement officiel des travaux d'extension d'un lycée local. Située dans la commune rurale de Popodara, cette initiative vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.

Le projet, financé par l'ANAFIC, consiste en la construction de deux nouvelles salles de classe ainsi qu'une rampe d'accès, une avancée notable pour l'inclusion scolaire. Prévu pour une durée de trois mois, le chantier devrait permettre de désengorger les salles existantes et d'offrir un cadre plus adapté aux apprenants.

La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence de la sous-préfète, Mariama Souaré, entourée des autorités locales et éducatives. La participation d'El hadj Mamadou Diouldé Tané, représentant des ressortissants de Popodara, a également souligné l'importance de la solidarité communautaire dans le développement local.

À travers ce projet, Popodara affirme sa volonté de placer l'éducation au coeur de ses priorités.