Soudan: Minawi salue la coopération du Tchad pour les examens du certificat Soudanais

Le Gouverneur de la Région de Darfour, Minni Arko Minawi, a salué la coopération et la coordination étroite entre les autorités soudanaises et tchadiennes concernant les examens du Certificat soudanais pour les Etudiants soudanais se trouvant en République du Tchad, soulignant que les examens de l'année dernière se sont déroulés normalement et de manière organisée grâce aux facilités importantes accordées par les autorités tchadiennes.

Lors de sa rencontre aujourd'hui à Omdurman avec le Ministre de l'Éducation, Dr Al-Tohami Al-Zain Hajar, en présence du sous - secrétaire du ministère, Dr Ahmed Khalifa Omar, il a précisé que l'État du Tchad, l'UNICEF et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont apporté un soutien considérable qui a permis à un grand nombre d'étudiants soudanais de s'asseoir aux examens dans de bonnes conditions, malgré les difficultés rencontrant les Etudiants réfugiés.

Il a souligné que les parties concernées espèrent voir cette année la poursuite de la coopération , tout en cherchant à obtenir davantage de facilités, en particulier pour les Etudiants qui n'ont pas pu passer leurs examens l'année dernière en raison de la situation de refuge et de la privation de leurs chances éducatives.

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Minawi a appelé les autorités tchadiennes à autoriser tous les étudiants soudanais à passer les examens cette année, saluant les efforts du ministère de l'Éducation et le travail considérable qu'il accomplit malgré des moyens limités. Il a également salué le rôle du ministre de l'Éducation dans le suivi du dossier des examens et la création de conditions appropriées pour les étudiants.

Par ailleurs, le Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement, Dr Al-Tohami Al-Zain Hajar, a affirmé la complétion de tous les préparatifs et les dispositions pour l'organisation des examens du certificat secondaire 2026 pour les étudiants réfugiés soudanais de l'Est du Tchad.