Soudan: Le Premier Ministre renouvelle l'appel aux citoyens soudanais de la diaspora à rentrer au pays

2 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a salué la grande campagne et les entités qui ont contribué à la réhabilitation de la Place Verte après avoir été soumise à des actes de destruction délibérés, à l'instar d'autres équipements publics, par la milice rebelle terroriste de soutien rapide, soulignant l'importance de la Place Verte en tant qu'espace public et lieu fréquenté par les familles, ainsi que comme lieu pour organiser des activités sociales, culturelles et sportives.

Cette déclaration a été faite lors de sa visite ce soir à la Place Verte de Khartoum, en compagnie de Wali de l'Etat de Khartoum, Ahmed Osman Hamza.

Il a donné des instructions pour poursuive les travaux de réhabilitation en cours.

Le Premier Ministre a renouvelé l'appel aux citoyens soudanais de la diaspora à revenir volontairement dans la capitale nationale, Khartoum, disant « Khartoum est sûre et stable ».

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