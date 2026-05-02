Sénégal: Les amis, les étudiants et les collègues du professeur Chérif Salif Sy lui rendent de vibrants hommages

Dakar — Les étudiants, les collègues, les amis et la famille de Chérif Salif Sy ont témoigné des nombreuses valeurs et qualités de l'économiste, politiste, enseignant et consultant international, samedi 2 mai, à Dakar.

Des universitaires, des leaders politiques, des journalistes et des artistes ont tenu à lui rendre hommage, à l'initiative de Pape Sadio Thiam, spécialiste de la communication et conseiller spécial du président de la République.

"Chérif Salif Sy : pensée, engagement et héritage pour le Sénégal" était le thème de cette cérémonie.

Les intervenants ont salué la générosité, l'humilité et d'autres valeurs de l'économiste, ainsi que la pertinence de sa pensée. Ses amis d'enfance du quartier saint-louisien de Guet-Ndar, dont l'ancien ministre Ousmane Ngom, ont dévoilé les facettes les moins connues de l'homme : le bon footballeur qu'il a été durant sa jeunesse, le musicien et le poète.

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"Il a inspiré beaucoup de gens par ses grandes idées politiques et économiques. Il est au service de la communauté, des moins démunis surtout. En raison de son humilité, il partage son savoir avec les experts, mais aussi avec les moins experts. Son oeuvre et sa production intellectuelle le feront connaître aux générations futures", a témoigné Ousmane Ngom de son ami Chérif Salif Sy, dit Baye Sy.

"Comme l'enseignait le Prophète, il est allé jusqu'en Chine pour non seulement chercher le savoir, mais pour le transmettre aussi", a ajouté M. Ngom. Il fait allusion à la nomination de Chérif Salif Sy parmi les membres de l'Académie des sciences sociales de la Chine.

"Un sportif accompli, un footballeur émérite"

Pape Sadio Thiam a tenu, pour sa part, à décrire le profil de l'économiste, enseignant et consultant, conseiller technique du président Abdoulaye Wade au début des années 2000. "Dans l'espace intellectuel sénégalais et africain, Chérif Salif Sy incarne une tradition exigeante : celle de la pensée critique. Formé en droit, en sciences politiques et en économie, il a fait le choix de ne jamais dissocier la réflexion académique des réalités concrètes du pouvoir, du développement et des transformations sociales", analyse-t-il.

Le conseiller spécial du président sénégalais pense aussi que "l'originalité du parcours de Chérif Salif Sy réside dans cette capacité rare à traverser les frontières entre l'université, l'État et les institutions internationales". Il fait allusion à la brillante carrière de M. Sy, qui a travaillé dans de prestigieuses institutions, dont le CODESRIA et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.

"L'héritage de Chérif Salif Sy n'est pas seulement institutionnel ou académique. Il est d'abord méthodologique : penser avec rigueur, analyser sans complaisance, agir avec responsabilité [...] Tout au long de sa trajectoire, une constante demeure : le service du Sénégal et du continent", témoigne Pape Sadio Thiam. Il souhaite que "cet hommage puisse être, non pas une conclusion, mais une invitation : celle de continuer à penser le Sénégal avec exigence".

L'ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio s'est souvenu du bouillonnement intellectuel de la période où il était étudiant, pour parler de Chérif Salif Sy, l'un des aînés qui l'inspiraient. Il parle ensuite du ministre, conseiller technique à la présidence de la République. "Abdoulaye Wade lui faisait entièrement confiance. Lors de nos réunions, il lui demandait souvent de lui faire le point sur les questions économiques, ce que Chérif faisait brillamment", se rappelle M. Gadio.

"Un hommage ne consacre pas un homme, il rappelle une exigence"

Le professeur de philosophie et ancien ministre Abdoulaye Elimane Kane a décrit M. Sy comme "un universitaire rigoureux et un intellectuel fécond".

Tandakha Ndiaye, l'un de ses amis d'enfance, le présente comme "un sportif accompli, un footballeur émérite". "C'était aussi un musicien", ajoute-t-il. Un témoignage que confirme le chanteur Abou Thioubalo, qui rappelle avoir joué de la guitare en même temps que Chérif Salif Sy, dans les années 1980.

"J'apprends énormément aux côtés de Chérif Salif Sy. C'est mon maître. Tout ce qu'il publie fait l'objet d'une lecture très attentive de ma part [...] Je pense qu'il fait partie du patrimoine intellectuel et scientifique de notre pays", affirme le docteur en économie Souleymane Astou Diagne, maître de conférences à l'université Alioune-Diop de Bambey (centre).

M. Sy estime, pour sa part, que les hommages qui lui sont rendus mettent en valeur sa fidélité à l'idée que c'est à l'Afrique de se donner les conditions de sa puissance. "Recevoir un hommage est un honneur. Mais, c'est surtout une responsabilité. Un hommage ne consacre pas un homme. Il rappelle une exigence", a-t-il dit.

"Si vous m'honorez aujourd'hui, ce n'est pas une carrière que vous distinguez. C'est une fidélité. La fidélité à une idée simple : l'Afrique doit penser elle-même les conditions de sa puissance", a ajouté Chérif Salif Sy.

À la fin de la cérémonie, il a signé l'un de ses derniers livres, "L'industrialisation du Sénégal : de la dépendance extravertie à la souveraineté endogène", publié récemment par L'Harmattan Sénégal.